Бизнесу грозят усиленные штрафы за продажу без чека: подробности

Фискальный чек / © pixabay.com

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С 1 августа 2025 г. в Украине завершится переходный период, в течение которого действовали сниженные штрафы за нарушения в сфере наличных расчетов. Теперь за невыдачу чека или неприменение РРО предпринимателей будут штрафовать в полном объеме.

Об этом сообщает Государственная налоговая служба Украины.

Согласно новым правилам:

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за первое нарушение — штраф составит 100% стоимости товара или услуги;

за каждое повторное нарушение — штраф возрастет до 150%.

К примеру, если продан товар без чека на 1000 грн, то штраф равен 1000 грн. Если нарушение повторится и сумма продажи составит 2000 грн, придется уплатить уже 3000 грн штрафа.

В 2023 году, после возобновления контроля, государство временно снизило штрафы до 25% и 50%, чтобы дать бизнесу время адаптироваться.

В налоговой призвали предпринимателей соблюдать нормы законодательства:

использовать зарегистрированные РРО или ПРРО или расчетные книги; производить расчеты на полную сумму стоимости товаров или услуг; выдавать клиентам фискальные чеки (бумажные или электронные).

Напомним, в Украине самозанятые физические лица-предприниматели (ФЛП), мобилизованные в ряды Вооруженных Сил Украины или заключившие контракт на военную службу, теперь автоматически освобождаются от уплаты ряда налогов и представления отчетности на весь период службы благодаря новым изменениям в Налоговый кодекс.

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Налоговики уточнили, что ФЛП на военной службе теперь освобождены от уплаты:

налога на доходы физических лиц (НДФЛ);

единого налога;

военного сбора;

единого социального взноса (ЕСВ) при условии, что нет наемных работников.