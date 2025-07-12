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Бизнесу грозят усиленные штрафы за продажу без чека: подробности
Торговля без чека обойдется дорого: новые штрафы ГНС вступают в силу уже в августе.
С 1 августа 2025 г. в Украине завершится переходный период, в течение которого действовали сниженные штрафы за нарушения в сфере наличных расчетов. Теперь за невыдачу чека или неприменение РРО предпринимателей будут штрафовать в полном объеме.
Об этом сообщает Государственная налоговая служба Украины.
Согласно новым правилам:
за первое нарушение — штраф составит 100% стоимости товара или услуги;
за каждое повторное нарушение — штраф возрастет до 150%.
К примеру, если продан товар без чека на 1000 грн, то штраф равен 1000 грн. Если нарушение повторится и сумма продажи составит 2000 грн, придется уплатить уже 3000 грн штрафа.
В 2023 году, после возобновления контроля, государство временно снизило штрафы до 25% и 50%, чтобы дать бизнесу время адаптироваться.
В налоговой призвали предпринимателей соблюдать нормы законодательства:
использовать зарегистрированные РРО или ПРРО или расчетные книги;
производить расчеты на полную сумму стоимости товаров или услуг;
выдавать клиентам фискальные чеки (бумажные или электронные).
Напомним, в Украине самозанятые физические лица-предприниматели (ФЛП), мобилизованные в ряды Вооруженных Сил Украины или заключившие контракт на военную службу, теперь автоматически освобождаются от уплаты ряда налогов и представления отчетности на весь период службы благодаря новым изменениям в Налоговый кодекс.
Налоговики уточнили, что ФЛП на военной службе теперь освобождены от уплаты:
налога на доходы физических лиц (НДФЛ);
единого налога;
военного сбора;
единого социального взноса (ЕСВ) при условии, что нет наемных работников.