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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Деньги
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53
Время на прочтение
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Бизнесу грозят усиленные штрафы за продажу без чека: подробности

Торговля без чека обойдется дорого: новые штрафы ГНС вступают в силу уже в августе.

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Фото автора: Дарья Щербак Дарья Щербак
Фискальный чек

Фискальный чек / © pixabay.com

С 1 августа 2025 г. в Украине завершится переходный период, в течение которого действовали сниженные штрафы за нарушения в сфере наличных расчетов. Теперь за невыдачу чека или неприменение РРО предпринимателей будут штрафовать в полном объеме.

Об этом сообщает Государственная налоговая служба Украины.

Согласно новым правилам:

  • за первое нарушение — штраф составит 100% стоимости товара или услуги;

  • за каждое повторное нарушение — штраф возрастет до 150%.

К примеру, если продан товар без чека на 1000 грн, то штраф равен 1000 грн. Если нарушение повторится и сумма продажи составит 2000 грн, придется уплатить уже 3000 грн штрафа.

В 2023 году, после возобновления контроля, государство временно снизило штрафы до 25% и 50%, чтобы дать бизнесу время адаптироваться.

В налоговой призвали предпринимателей соблюдать нормы законодательства:

  1. использовать зарегистрированные РРО или ПРРО или расчетные книги;

  2. производить расчеты на полную сумму стоимости товаров или услуг;

  3. выдавать клиентам фискальные чеки (бумажные или электронные).

Напомним, в Украине самозанятые физические лица-предприниматели (ФЛП), мобилизованные в ряды Вооруженных Сил Украины или заключившие контракт на военную службу, теперь автоматически освобождаются от уплаты ряда налогов и представления отчетности на весь период службы благодаря новым изменениям в Налоговый кодекс.

Налоговики уточнили, что ФЛП на военной службе теперь освобождены от уплаты:

  • налога на доходы физических лиц (НДФЛ);

  • единого налога;

  • военного сбора;

  • единого социального взноса (ЕСВ) при условии, что нет наемных работников.

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Дата публикации
Количество просмотров
53
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