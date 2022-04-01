Бизнесу вернули возможность закрывать ФЛП на портале "Дія": как это сделать

Бизнесу вернули возможность закрывать ФЛП на портале "Дія": как это сделать

Теперь снова можно внести изменения о ФЛП, закрыть ФЛП.

На портале "Дія" возобновлена услуга закрытия ФЛП и внесение изменений в ФЛП.

Услуги для предпринимателей в "Дії" были заблокированы с начала полномасштабного вторжения России в Украину, когда был отключен единый реестр юрлиц и физлиц-предпринимателей, чтобы данные украинцев были в полной безопасности.

Чтобы внести изменения о ФЛП, нужно

1. Перейти на портал "Дія" по ссылке https://diia.gov.ua/services/zminennya-danih-fop

2. Авторизироваться с электронной подписью или BankID

3. Заполнить онлайн-форму

4. Проверить данные и подписать заявление КЭПом

Заявление будет автоматически отправлено госрегистратору и проработано в течение 1 рабочего дня. О результате сообщат письмом на электронную почту, которую вы указали при регистрации на портале "Дія".

Чтобы закрыть ФЛП, нужно:

1. Перейти на портал "Дія" https://diia.gov.ua/services/zakrittya-fop

2. Авторизироваться на портале и нажать Заказать через 2 минуты

3. "Дія" подтянет нужные данные, вам нужно все проверить и подписать е-подписью

Напомним, на портале "Дія была возобновлена функция автоматической регистрации ФЛП. По состоянию на 1 апреля зарегистрировано 1800 новых бизнесов.

В Украине предпринимателей и предприятия частично освободили от уплаты налогов на время действия военного положения и еще минимум год после его завершения.

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