Благодаря "Большой стройке" дорожный рынок Украины доверился государству - министерство

Инвестиции в людей и технику в дорожной отрасли – следствие того, что дорожный рынок доверился в 2019 году государству.

Об этом на международном конгрессе "Дороги будущего" заявил министр инфраструктуры Александр Кубраков, оценивая результаты программы президента Владимира Зеленского "Большая стройка".

"Те, кто хоть раз путешествовал по основным украинским магистралям в последние два года, могли заметить, что современные украинские дорожники и мостостроители уже не работают на советской технике", — отметил глава МИУ.

Другим показателем оздоровления отрасли министр назвал приход в нее 100 000 новых дорожников, мостостроителей, инженеров, что свидетельствует – работать в Украине наконец-то выгодно и престижно. Такой результат стал возможен после повышения минимальной зарплаты в отрасли до 11 тыс. гривен в месяц.

Среди дальнейших шагов Кубраков назвал введение международных стандартов ценообразования и новых государственных стандартов уже со следующего года.

"Раньше дорожные службы часто должны были отказываться от капитального ремонта в пользу текущего среднего именно из-за продолжительности и коррупционности всех бюрократических процедур, связанных с ГАСИ. Сейчас новая структура – ​​ГИАГ, а весь процесс подачи и получения документов оцифрован, следующий шаг – полная автоматизация, для этого еще нужно принять законопроект №5655", — сообщил Кубраков.

Министр инфраструктуры также отметил, что в рамках совместного с ЕБРР проекта Укравтодор станет первым государственным институтом, сертифицированным по международной системе CIPS. План антикоррупционных мер Укравтодора, разработанный Базельским институтом государственного управления (Швейцария), уже утвержден управляющим Комитетом.

Как сообщалось, президент Украины Владимир Зеленский, рассказывая о планах программы "Большая стройка", подчеркнул, что инфраструктура – ​​это показатель отношения государства к людям.

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