Благодаря повышению тарифа на свет государственный «Энергоатом» впервые с начала вторжения планирует завершить год с прибылью

Благодаря повышению тарифа на электроэнергию для населения и пересмотру ценовых ограничений на рынке электроэнергии (прайс-кепов – ред.) государственный «Энергоатом» планирует завершить год с прибылью впервые с начала полномасштабного вторжения.

Об этом заявил вице-президент компании Якоб Хартмут.

«Представляем новый финансовый план до конца года, поскольку были изменения – по прайс-кепам, ПСО (механизм финансирования льготного тарифа для населения – ред.). Надеемся быть прибыльными. Видим условия, которые позволят нам работать без ущерба», – сказал он.

Отмечается, что первый квартал 2024 года "Энергоатом" завершил с убытком в 5,5 млрд грн.

Хартмут добавил, что оккупация, повреждение, разрушение активов «Энергоатома» повлекли за собой недопроизводство 87 миллионов МВт·ч.

Из-за сокращения объемов производства недополученная выгода "Энергоатома", по словам вице-президента "Энергоатома", составляет 243 млрд грн.

Напомним, за время полномасштабной войны "Энергоатом" накопил миллиардные долги в рамках возложения специальных обязанностей (ПСО).

Стабилизацию финансового состояния компании называли одной из причин, почему правительство повысило для населения тарифы на электричество в июне 2023-го.