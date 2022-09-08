Блинкен отреагировал на заявление Путина о намерениях пересмотреть "зерновое соглашение"

Государственный секретарь США Энтони Блинкен отреагировал на заявления Путина пересмотреть "зерновое соглашение".
Он отметил, что действия диктатора Путина разочаруют страны, получающие продовольствие от Украины.
Об этом он заявил на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве, сообщает "Укринформ".
"Весь мир ощутил на себе последствия российской агрессии, в том числе и в обостряющемся вопросе продовольственной безопасности... И снятие морской блокады портов в районе Одессы привело к тому, что многие корабли уже доставляют зерно на так называемый глобальный Юг, в страны Африки и другие страны. Угроза Путина прекратить действие этого соглашения, на мой взгляд, глубоко разочарует страны, которые сейчас получают продовольствие со стороны Украины", — сказал Блинкен.
Напомним, российский диктатор Владимир Путин хочет изменить направление вывоза украинского зерна и прочего продовольствия. Этот вопрос он намерен обсудить с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.
Президент Зеленский отреагировал на слова диктатора, отметив, что "в России на высоком уровне давно не говорят правды".
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