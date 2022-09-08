Блинкен отреагировал на заявление Путина о намерениях пересмотреть "зерновое соглашение"

Он отметил, что действия диктатора Путина разочаруют страны, получающие продовольствие от Украины.

Об этом он заявил на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве, сообщает "Укринформ".

"Весь мир ощутил на себе последствия российской агрессии, в том числе и в обостряющемся вопросе продовольственной безопасности... И снятие морской блокады портов в районе Одессы привело к тому, что многие корабли уже доставляют зерно на так называемый глобальный Юг, в страны Африки и другие страны. Угроза Путина прекратить действие этого соглашения, на мой взгляд, глубоко разочарует страны, которые сейчас получают продовольствие со стороны Украины", — сказал Блинкен.

Напомним, российский диктатор Владимир Путин хочет изменить направление вывоза украинского зерна и прочего продовольствия. Этот вопрос он намерен обсудить с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Президент Зеленский отреагировал на слова диктатора, отметив, что "в России на высоком уровне давно не говорят правды".

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