Блинкен в Киеве объявил о новом пакете помощи Украине: что туда вошло

США объявили о новом пакете поддержки для Украины, включающем финансирование украинской энергосистемы и гуманитарную помощь.

Об этом заявил государственный секретарь США Энтони Блинкен во время визита в Киев на совместной пресс-конференции совместно с главами МИД Украины и Великобритании.

"Мы объявляем о выделении $325 млн на восстановление энергосистемы Украины. Кроме того, мы привлечем дополнительную поддержку от стран G7+, когда в ближайшие недели у нас состоится встреча Координационной группы по энергетике", – сказал Блинкен.

Также $290 млн США выделяют для предоставления важных услуг, таких как безопасная питьевая вода, еда, жилье, медицина, людям "в Украине и по всему региону, которые были перемещены в результате войны Путина".

Еще $102 млн обещают предоставить на гуманитарное разминирование, "чтобы помочь очистить территорию от неразорвавшихся мин и боеприпасов, которые Россия оставила по всей Украине".

Общая сумма помощи составляет 700 миллионов долларов.

Кроме того, Блинкен заявил, что во время его визита в Киев обсуждался вопрос ударов западным дальнобойным оружием по военным целям в РФ.

Он заверил, что передаст детали обсуждения президенту Байдену, равно как глава МИД Британии Дэвид Лемми расскажет об этом британскому премьер-министру.

"Мы перенастроились. Потребности меняются, меняется поле боя. Эскалация – это важный фактор, который мы учитываем, но не обязательно решающий", – сказал госсекретарь США.

Ранее Энтони Блинкен заявил, что Байден и премьер Британии обсудят разрешение ВСУ избивать по России дальнобойным оружием.

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