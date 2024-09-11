Блинкен в Киеве объявил о новом пакете помощи Украине: что туда вошло

Общая сумма помощи – 700 миллионов долларов.
США объявили о новом пакете поддержки для Украины, включающем финансирование украинской энергосистемы и гуманитарную помощь.
Об этом заявил государственный секретарь США Энтони Блинкен во время визита в Киев на совместной пресс-конференции совместно с главами МИД Украины и Великобритании.
"Мы объявляем о выделении $325 млн на восстановление энергосистемы Украины. Кроме того, мы привлечем дополнительную поддержку от стран G7+, когда в ближайшие недели у нас состоится встреча Координационной группы по энергетике", – сказал Блинкен.
Также $290 млн США выделяют для предоставления важных услуг, таких как безопасная питьевая вода, еда, жилье, медицина, людям "в Украине и по всему региону, которые были перемещены в результате войны Путина".
Еще $102 млн обещают предоставить на гуманитарное разминирование, "чтобы помочь очистить территорию от неразорвавшихся мин и боеприпасов, которые Россия оставила по всей Украине".
Общая сумма помощи составляет 700 миллионов долларов.
Кроме того, Блинкен заявил, что во время его визита в Киев обсуждался вопрос ударов западным дальнобойным оружием по военным целям в РФ.
Он заверил, что передаст детали обсуждения президенту Байдену, равно как глава МИД Британии Дэвид Лемми расскажет об этом британскому премьер-министру.
"Мы перенастроились. Потребности меняются, меняется поле боя. Эскалация – это важный фактор, который мы учитываем, но не обязательно решающий", – сказал госсекретарь США.
Ранее Энтони Блинкен заявил, что Байден и премьер Британии обсудят разрешение ВСУ избивать по России дальнобойным оружием.
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