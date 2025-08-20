- Дата публикации
-
- Категория
- Деньги
- Количество просмотров
- 914
- Время на прочтение
- 1 мин
Блогер сравнил цены в супермаркетах Украины и США: где дешевле еда (видео)
Блогер провел интересный эксперимент, сравнив цены на основные продукты в американском и украинском супермаркетах.
Блогер сравнил стоимость основных продуктов в супермаркетах США и Украины. Для эксперимента выбрали Walmart в Калифорнии и украинский «Сильпо».
Видео с результатами сравнения появилось 1 августа в TikTok на странице artur.i.dasha.
Все продукты брали из среднего ценового сегмента. Вот какими получились результаты.
Цены на продукты в США и Украине — сравнение
яблоки: США — 109 грн, Украина — 90 грн;
хлеб: США — 42 грн, Украина — 35 грн;
картофель: США — 54 грн/кг, Украина — 77 грн/кг;
курятина: США — 218 грн/кг за филе, Украина — 189 грн/кг за бедро;
яйца: США — 140 грн (12 шт.), Украина — 73 грн (10 шт.) ≈ 88 грн за 12;
молоко: США — 76 грн за 2 л, Украина — 114 грн за 2 л;
сыр: США — 307 грн за 0,5 кг швейцарского, Украина — 233 грн за 0,5 кг «Гауды»;
вода: США — 60 грн за 4 л, Украина — 66 грн за 4 л;
растительное масло: США — 165 грн за 1,5 л, Украина — 127 грн за 1,5 л.
В результате продуктовая корзина в США стоила 1171 грн, а в Украине — 1119 грн.
В то же время автор видео отметил: средняя зарплата в США составляет около 4500 долл., тогда как в Украине — примерно 450 долл., то есть в десять раз меньше.
К слову, ранее другой блогер сравнил цены на базовые продукты в популярных супермаркетах Украины и Италии. Разница в ценах получилась небольшой, тогда как средняя зарплата в Италии значительно выше — 2000 евро против 450 евро в Украине.