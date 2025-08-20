Блогер сравнил цены в супермаркетах Украины и США: где дешевле еда (видео)

Супермаркет / © pixabay.com

Блогер сравнил стоимость основных продуктов в супермаркетах США и Украины. Для эксперимента выбрали Walmart в Калифорнии и украинский «Сильпо».

Видео с результатами сравнения появилось 1 августа в TikTok на странице artur.i.dasha.

Все продукты брали из среднего ценового сегмента. Вот какими получились результаты.

Цены на продукты в США и Украине — сравнение

яблоки: США — 109 грн, Украина — 90 грн;

хлеб: США — 42 грн, Украина — 35 грн;

картофель: США — 54 грн/кг, Украина — 77 грн/кг;

курятина: США — 218 грн/кг за филе, Украина — 189 грн/кг за бедро;

яйца: США — 140 грн (12 шт.), Украина — 73 грн (10 шт.) ≈ 88 грн за 12;

молоко: США — 76 грн за 2 л, Украина — 114 грн за 2 л;

сыр: США — 307 грн за 0,5 кг швейцарского, Украина — 233 грн за 0,5 кг «Гауды»;

вода: США — 60 грн за 4 л, Украина — 66 грн за 4 л;

растительное масло: США — 165 грн за 1,5 л, Украина — 127 грн за 1,5 л.

В результате продуктовая корзина в США стоила 1171 грн, а в Украине — 1119 грн.

В то же время автор видео отметил: средняя зарплата в США составляет около 4500 долл., тогда как в Украине — примерно 450 долл., то есть в десять раз меньше.

К слову, ранее другой блогер сравнил цены на базовые продукты в популярных супермаркетах Украины и Италии. Разница в ценах получилась небольшой, тогда как средняя зарплата в Италии значительно выше — 2000 евро против 450 евро в Украине.