Блокада границы грозит Украине серьезными убытками: сколько потеряет бюджет

Полная блокада украинско-польской границы, которая, как ожидается, начнется 20 февраля и в рамках которой польские фермеры планируют перекрыть не только автомобильные, но и железнодорожные пункты пропуска, грозит Украине значительными финансовыми убытками.

Об этом сообщил в своем Telegram глава налогового комитета Верховной Рады Украины Даниил Гетманцев.

"Если граница не будет деблокирована до конца месяца бюджет страны потеряет 7,7 миллиарда гривен поступлений. Соответственно таможня план на эту сумму недовыполнит. Для нас это очень ощутимо. Особенно в феврале", — написал он.

В среднем один день простоя из-за забастовки на польско-украинских пунктах пропуска наносит одной украинской компании около 1 млн грн потерь, подсчитала Европейская Бизнес Ассоциация.

Блокировка польско-украинской границы стоит очень остро и для отрасли продовольственного ритейла – компании несут значительные убытки, отмечают в общественном союзе "Украинский фуд-ритейл альянс". Там указывают на то, что по некоторым категориям товаров, импортирующих торговые сети, срок годности составляет около 20 календарных дней, а следовательно, усложнение движения транспорта в дальнейшем приведет к прямому и косвенному ущербу на миллиарды гривен для субъектов хозяйствования, работающих в розничной отрасли.

Что известно о блокаде границы

Польские фермеры и перевозчики блокируют пункты пропуска на границе с Украиной с конца прошлого года.

Польские перевозчики потребовали вернуть необходимость украинским транспортным фирмам получать разрешения на свою деятельность. Также хотят, чтобы польские перевозчики не были вынуждены становиться в электронную очередь на территории Украины или же настаивают на отдельной очереди для пустых грузовиков.

В Польше 9 февраля фермеры начали большую забастовку до марта.

А украинские перевозчики начали акцию протеста возле международного пункта пропуска "Ягодин — Дорогуск". Они заявили, что ответ на блокаду КПП со стороны польских перевозчиков и фермеров.

Сегодня польские фермеры заблокировали движение транспорта в шестом пункте пропуска на границе с Украиной – "Краковец-Корчева".

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