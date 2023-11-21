Блокирование границы с Польшей: какие убытки терпят компании и какие последствия для Украины

В ЕВА отмечают, что забастовка польских перевозчиков может парализовать работу многих компаний в Украине.
Европейская Бизнес Ассоциация провела опрос среди 55 членских компаний, на деятельность которых повлияло начавшееся 6 ноября блокирование польско-украинской границы.
Об этом передает пресс-служба ЕВА.
По предварительным подсчетам, в среднем один день простоя стоит одной компании потерь в размере около 1 млн грн.
Совокупная ориентировочная сумма ущерба с начала простоя, нанесенного опрошенным компаниям, составляет по крайней мере 305,88 млн грн. При этом все равно страдают как импортеры, так и экспортеры, ведь 49% компаний ввозят продукцию в Украину. В то же время 25% товаров направляются в Польшу, 15% – в Германию, а также в другие страны Балтии, Западной Европы, США, Канады, страны Азии и Африки.
Блокировка движения на границе польскими перевозчиками уже привела к многочисленным негативным последствиям для бизнеса в Украине и их контрагентов за рубежом:
- существенно возрастают расходы по перевозке, что влияет на себестоимость продукции и ценовую конкурентоспособность компаний;
- из-за смены маршрутов увеличиваются очереди на словацкой и венгерской границах.
- дефицит транспорта, в том числе из-за нежелания перевозчиков брать заказы на время забастовки.
- штрафные санкции со стороны покупателей по причине невозможности выполнить обязательства перед украинскими и иностранными заказчикам;
- отмена последующих заказов и утрата клиентов;
- невозможность импортировать необходимое сырье или комплектующие, что создает риск для украинских производств.
"Все это напрямую влияет на доступ населения в Украине к необходимым товарам и бесперебойную работу предприятий", — отмечают в Ассоциации.
"Что важно — забастовка польских перевозчиков может существенно усложнить и даже парализовать работу многих компаний в Украине. Это влияет на доверие, в том числе, и иностранных партнеров к украинским компаниям. Из-за требований польских перевозчиков, которые к тому же адресованы не Украине страдает именно украинский бизнес", – добавляет Анна Деревянко, исполнительный директор Европейской Бизнес Ассоциации.
Напомним, 6 ноября польские перевозчики начали блокировать движение грузовиков в пунктах пропуска "Краковец-Корчева", "Ягодин-Дорохуск" и "Рава-Русская-Хребене".
Стоя в огромной очереди перед пунктом пропуска умер украинский водитель, ожидавший пересечения границы с Польшей.
По состоянию на 21 ноября пробки достигли более 50 км.
Также сообщалось, что к забастовке польских перевозчиков могут присоединиться польские фермеры.
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