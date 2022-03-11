Блокировка активов депутатов Госдумы РФ и запрет на ввоз долларов: США опубликовали санкции против РФ

Блокировка активов депутатов Госдумы РФ и запрет на ввоз долларов: США опубликовали санкции против РФ

США опубликовали пакет санкций против РФ из-за нападения на Украину.

США обнародовали новый пакет санкций против российской и кремлевской элит, олигархов, а также лидеров политической и национальной безопасности России, поддержавших войну России против Украины.

Об этом говорится на сайте "Белого дома".

Санкции касаются элит и руководителей бизнеса, являющихся соратниками и посредниками российского режима, в том числе трех ближайших родственников пресс-секретаря президента Путина Дмитрия Сергеевича Пескова; российского магната Виктора Вексельберга; и правление ВТБ Банка, попавшего под санкции. Кроме того, США ввели санкции против 12 депутатов Госдумы России, в том числе и Вячеслава Володина, который также является постоянным членом Совета безопасности России.

Также предусмотрен механизм запрета использования виртуальной валюты для ухода от санкций США, наложенных против России. Все эти действия дополняют новый исполнительный указ, изданный сегодня президентом Байденом, налагающий на Россию новые ограничения на импорт и экспорт, включая экспорт банкнот США в Россию.

"Министерство финансов продолжает привлекать российских чиновников к ответственности за то, что они позволили неоправданную и непровоцированную войну Путина. Сегодняшние действия также еще больше изолируют серьезно поврежденную российскую экономику, запрещая торговлю продуктами, которые являются ключевыми для экономических и финансовых интересов всех российских элит", - заявила министр финансов Джанет Л. Еллен.

Также США ввели санкции против жены спикера Путина Дмитрия Пескова Татьяны Навки и его детей — Николая и Елизаветы Песковых.

Санкции ввели и против олигарха приближенного к Путину Виктора Феликсовича Вексельберга. США заблокировали самолет с бортовым номером P4-MIS и яхту под названием Tango, принадлежащих Вексельбергу. Их стоимость составляет около 180 млн. долларов.

Также США ввели санкции против правления банка ВТБ:

Дергуновой Ольги Константиновной;

Кулика Вадима Валерьевича;

Лукьяненко Валерия Васильевича;

Печатникова Анатолия Юрьевича;

Дирксы Натальи Германовны;

Кондратенко Максим Дмитриевич;

Нороваго Эркина Рахматовича;

Святослава Евгеньевича Островского;

Пьянова Дмитрия Васильевича;

Андресова Юрия Николаевича.

США также ввели санкции против главы Госдумы РФ Вячеслава Викторовича Володина и 11 членов Госдумы:

Афонина Юрия Вячеславовича;

Бессонова Евгения Ивановича;

Леонида Ивановича Калашникова;

Владимира Ивановича Кашина;

Коломейцева Николая Васильевича;

Алексея Владимировича Куринного;

Ивана Ивановича Мельникова;

Новикова Дмитрия Георгиевича;

Осадчего Николая Ивановича;

Казбека Куцуковича Тайсаева;

Зюганова Геннадия Андреевича.

Также США запретили поставки в РФ долларов. Из России в США больше не будут импортировать морепродукты, бриллианты и другую продукцию.

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