Блокировка Россией портов повлияет на прохождение отопительного сезона – СМИ

Также от блокировки портов страдает не только агросектор, но и другие отрасли промышленности.

Блокировка Россией Черного моря и украинских портов не только препятствует экспорту украинского зерна, но и может повлиять на прохождение отопительного сезона.

Об этом говорится в материале "РБК-Украина".

Украина импортирует значительную часть нефтепродуктов и угля, необходимого для ТЭС.

"Из-за отсутствия моря этот уголь едет сухопутным коридором, и это делает каждую тонну угля дороже минимум вдвое", — говорится в статье.

Удар по металлургии

Журналисты издания отмечают, что блокада портов серьезно ударила по горно-металлургическому комплексу и предприятиям цветной металлургии.

По данным издания, экспорт титановой и циркониевой руды и концентрата в 2022 году упал на 43%. Импорт бокситов – алюминиевой руды, которая необходима для производства алюминия в 2022 году упал на 82%.

"То есть Украина не только упустила возможность экспортировать продукцию: мы теряем возможность производить эту продукцию. Кроме того, миллионные потери несут украинская трубная промышленность, которая из-за блокады сократила выпуск почти на -40%, химическая промышленность и агрохимия, которые не могут экспортировать минудобрения", – говорится в статье.

Ранее в Офисе президента рассказали, к чему украинцам готовиться в этом отопительном сезоне.

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