Блокировка счетов: почему банки проверяют всех и как не потерять деньги

Карточки / © Associated Press

Банки Украины ужесточают финансовый мониторинг. Счет могут заблокировать за «нетипичные» операции или покупку криптовалюты. Недавно клиент проиграл суд банку, не сумев объяснить происхождение 340 тысяч гривен на своем счету.

Об этом пишет OBOZ.ua.

Банки по закону обязаны контролировать своих клиентов, чтобы не допускать отмывание денег. В идеале финмониторинг должен сделать невозможным легализацию средств, полученных через мошенничество, коррупцию или наркоторговлю.

В Украине ситуация усложняется высоким уровнем теневой занятости. Поэтому все больше украинцев сталкиваются с необходимостью объяснять банкам, где они взяли средства и кому их переводят.

За что могут заблокировать карту

Банк может заблокировать любой перевод, который сочтет «нетипичным». Кроме того, основанием для проверки является использование счета не так, как клиент заявил при заполнении анкеты.

Иногда блокировка может произойти без вины клиента. Например, при покупке криптовалюты. Мошенники воруют деньги, покупают на них «крипту», а продавец, получивший «грязные» деньги на карточку, получает блокировку.

Также карту могут заблокировать по:

Необновленные данные о себе.

Наложен арест исполнительной службой (алименты, штрафы, судебные решения).

Невозможность доказать законное происхождение средств.

Какие операции считаются подозрительными

Особое внимание финмониторинг уделяет необычным для клиента действиям:

Снятие необычно большой суммы наличных денег, особенно в другом регионе.

Большие онлайн-покупки, особенно ночью.

Получение большой суммы и ее быстрое обналичивание.

Операции с криптовалютой на сумму более 30 тыс. грн.

Кто такой «высокорисковый» клиент

У каждого банка есть свои правила, но НБУ определил общие критерии риска. Банк может считать клиента «высокорисковым», если он:

Не может ясно объяснить, как зарабатывает. Отказывается предоставлять документы или представляет сомнительные данные. Невозможно связаться с клиентом по указанным контактам. Имеет большое количество счетов или платежных карт. По счету не проходят обязательные платежи (коммуналка, налоги, аренда).

Дело на 340 тысяч: как безработный проиграл суд банку

Абсолютное большинство блокировок касается действительно подозрительных операций. Показательно дело «Райффайзен Банка» против клиента Марианна Ч.

Открывая счет, мужчина указал в анкете, что является безработным, а его годовой доход составляет всего 23 тыс. грн (около 2 тыс. в месяц).

Однако с июня по сентябрь 2024 года на его счет поступило 341 688 грн. Из них 331 тыс. — это переводы с карт других физлиц. Почти всю сумму (302 тыс. грн) клиент сразу перечислил на счет ООО «Украинские строительные системы».

Для клиента, заявившего о доходе в 2 тыс. грн, это крайне нетипичные операции. Банк обратился за разъяснениями происхождения средств. Не получив их счет заблокировали. Недоволен клиент пошел в суд, но проиграл дело.

Эксперты советуют соблюдать правила «финансовой гигиены»: иметь «белые доходы», а в случае ссуд оформлять договор. Если вы можете предоставить банку четкие ответы, проблем с финмониторингом не возникнет.

Напомним, в Верховной Раде зарегистрирован законопроект №14161, предусматривающий создание специального реестра банковских клиентов с повышенным риском финансовых операций. Инициатива призвана бороться с так называемыми «дропами» — лицами, передающими свои карты другим для незаконных переводов.

По словам нардепа Ярослава Железняка, из-за таких схем ежегодно проходит до 200 млрд грн, что приводит к значительным потерям бюджета. Реестр, который будет вести НБУ, позволит банкам применять целевые ограничения к подозрительным клиентам, в частности, лимиты на операции и количество карточек.