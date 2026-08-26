Блокируют ли карты военных в СОЧ: в Минобороны дали разъяснение

Блокировка счетов

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Самовольное оставление части (СОЧ) само по себе не является основанием для автоматического блокирования банковской карты или счета военнослужащего.

Об этом сообщили в Министерстве обороны Украины, пишет "Судебно-юридическая газета".

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В ведомстве подчеркнули, что прекращение денежного довольствия и арест средств на счете — это две различные юридические процедуры.

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Что происходит с выплатами во время СОЧ

Если военнослужащий в СОЧ, воинская часть прекращает начислять и выплачивать ему денежное довольствие.

В Минобороны объяснили, что это предусмотрено приказом МОУ №260 и статьей 24 Закона №2232-XII. В то же время эти нормы не предусматривают автоматическую блокировку или закрытие банковского счета.

Когда счет могут арестовать

Арест средств на банковском счете является отдельной процессуальной мерой и требует других правовых оснований.

К примеру, в рамках уголовного производства арест безналичных средств регулируется статьей 170 Уголовного процессуального кодекса Украины. Для этого необходимо соответствующее процессуальное решение, в частности, определение следственного судьи или суда.

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Поэтому, как отметили в Минобороны, формулировка «ушел в СОЧ — заблокировали карточку» юридически некорректна.

Правильнее говорить, что во время СОЧ воинская часть прекращает выплату денежного довольствия, тогда как арест банковского счета возможен только в рамках отдельной правовой процедуры.

Напомним, ранее сообщалось о том, кто и как может получить в 2026 году бронирование от мобилизации. Бронирование распространяется на работников предприятий, учреждений и организаций, которые признаны критически важными для обеспечения потребностей Вооруженных сил Украины, других военных формирований или функционирования экономики.

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