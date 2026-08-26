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Блокируют ли карты военных в СОЧ: в Минобороны дали разъяснение
СОЧ не означает автоматической блокировки банковской карты или счета военного. В Минобороны объяснили, что в таком случае прекращают денежное довольствие, а арест средств возможен только по отдельной процедуре.
Самовольное оставление части (СОЧ) само по себе не является основанием для автоматического блокирования банковской карты или счета военнослужащего.
Об этом сообщили в Министерстве обороны Украины, пишет "Судебно-юридическая газета".
В ведомстве подчеркнули, что прекращение денежного довольствия и арест средств на счете — это две различные юридические процедуры.
Что происходит с выплатами во время СОЧ
Если военнослужащий в СОЧ, воинская часть прекращает начислять и выплачивать ему денежное довольствие.
В Минобороны объяснили, что это предусмотрено приказом МОУ №260 и статьей 24 Закона №2232-XII. В то же время эти нормы не предусматривают автоматическую блокировку или закрытие банковского счета.
Когда счет могут арестовать
Арест средств на банковском счете является отдельной процессуальной мерой и требует других правовых оснований.
К примеру, в рамках уголовного производства арест безналичных средств регулируется статьей 170 Уголовного процессуального кодекса Украины. Для этого необходимо соответствующее процессуальное решение, в частности, определение следственного судьи или суда.
Поэтому, как отметили в Минобороны, формулировка «ушел в СОЧ — заблокировали карточку» юридически некорректна.
Правильнее говорить, что во время СОЧ воинская часть прекращает выплату денежного довольствия, тогда как арест банковского счета возможен только в рамках отдельной правовой процедуры.
Напомним, ранее сообщалось о том, кто и как может получить в 2026 году бронирование от мобилизации. Бронирование распространяется на работников предприятий, учреждений и организаций, которые признаны критически важными для обеспечения потребностей Вооруженных сил Украины, других военных формирований или функционирования экономики.