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Bloomberg признал гривну валютой, которая стала одной из самых прибыльных

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Bloomberg признал гривну валютой, которая стала одной из самых прибыльных

Национальный банк Украины

Украинская валюта оказалась на шестом месте.

Украинская гривна стала одной из самых валют прибыльных валют мира.

Такую информацию обнародовали в агентстве Bloomberg, рассказали в Сніданку з 1+1.

Гривна попала в топ-10 валют мира за год укрепились относительно с американским долларом. Она заняла шестое место с показателем 7%.

Лидером рейтинга стала сейшельская рупия, укрепившись на 60% благодаря восстановлению туристического бизнеса. На втором месте — Замбийская пятнашки. На третьем — мозамбикский Метикал.

Как сообщалось, украинская гривна вошла в пятерку самых недооцененных валют в мире по индексу Биг-Мака

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