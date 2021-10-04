Bloomberg признал гривну валютой, которая стала одной из самых прибыльных

Украинская валюта оказалась на шестом месте.
Украинская гривна стала одной из самых валют прибыльных валют мира.
Такую информацию обнародовали в агентстве Bloomberg, рассказали в Сніданку з 1+1.
Гривна попала в топ-10 валют мира за год укрепились относительно с американским долларом. Она заняла шестое место с показателем 7%.
Лидером рейтинга стала сейшельская рупия, укрепившись на 60% благодаря восстановлению туристического бизнеса. На втором месте — Замбийская пятнашки. На третьем — мозамбикский Метикал.
Как сообщалось, украинская гривна вошла в пятерку самых недооцененных валют в мире по индексу Биг-Мака