Более 1000 грн надбавки ежемесячно: кому могут увеличить пенсию

В Украине пенсионерам в возрасте 80+ могут увеличить пенсии, если такие граждане оформят справку о необходимости постоянного постороннего ухода.

Эта социальная помощь доступна уже давно. Впрочем, многие пенсионеры не пользуются ею из-за отсутствия информации или необходимых документов. В ПФУ подчеркивают, что эту доплату за уход назначают тем, кто по состоянию здоровья не может самостоятельно выполнять повседневные действия.

«Помощь оказывается одиноким лицам, достигшим 80-летнего возраста, и по заключению ЛКК нуждаются в постоянном постороннем уходе», — говорится в сообщении.

Для оформления надбавки необходимо получить медицинское заключение от семейного врача или МСЭК, подтверждающего потребность в посторонней помощи.

После предоставления справки в Пенсионный фонд производится перерасчет и прибавляют к основной пенсии доплату. В среднем ее размер превышает 1000 гривен. Однако сумма зависит от индивидуальных параметров пенсионного дела.

Пенсии в Украине 2026 — последние новости

Индексация, предполагавшая повышение пенсий, завершилась. По информации ПФУ, в этом году выплаты увеличились для 9,5 млн пенсионеров — это 93% от общего количества. Средний размер повышения составляет 648 грн. 93 коп., а средняя пенсия после индексации выросла до 7137 грн. 26 коп.

С 1 апреля могут прекратить выплаты пенсий по инвалидности. В ПФУ отмечают, что эта помощь назначается на определенный период, поэтому после его завершения начисление автоматически прекращается, если статус не подтвержден повторно.

Также граждане должны уведомлять Пенсионный фонд в случае изменения персональных данных. Иначе могут возникнуть задержки в выплатах, техническая блокировка начисления средств, а иногда и требование вернуть переплату.