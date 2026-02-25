Более 1,1 млн украинцев получили помощь: цифра поддержки Метинвест Ахметова армии и государству за время войны

Реклама

Как сообщили в компании, помощь охватила более 1,1 млн украинцев. Для армии налажено системное производство и снабжение инженерных и защитных конструкций. В частности, военным передано 900 подземных укрытий «крыевка», на их базе созданы командные пункты и построены два подземных госпиталя вблизи линии фронта. Первый из них уже спас около 4 тыс. раненых.

Компания также производит защитные экраны для бронетехники (передано 309 единиц), противоменные тралы (31 ед.), присоединяется к строительству фортификаций – на Донецком и Запорожском направлениях обустроено более 200 км оборонных линий.

Среди переданной техники и оборудования – более 8,3 тыс. разведывательных дронов, 2088 тепловизоров и оптических приборов, 875 единиц коммуникационного оборудования, 765 систем резервного питания, 795 автомобилей, а также 1,55 млн литров горючего. Кроме того, армии передано 31655 аптечек и турникетов, а на развитие тактической медицины направлено почти 26 млн грн.

Для гражданского населения совместно с Фондом Рината Ахметова реализуется гуманитарный проект «Спасаем жизнь», в рамках которого помощь получили около 516 тыс. мирных жителей. В Украину доставлено около 4,2 тыс. тонн продуктов и товаров первой потребности, больницы обеспечены медикаментами и оборудованием на 9,5 млн. грн.

Отдельно компания поддерживает мобилизованных работников и ветеранов, обеспечивая программы реабилитации и адаптации, а также инвестирует в укрытие и безопасность на предприятиях.

Несмотря на потерю активов в Мариуполе и Авдеевке, Метинвест продолжает работу на других производственных площадках и остается одним из крупнейших налогоплательщиков: с 2022 года компания направила в бюджеты всех уровней около 74 млрд грн.