Более 2000 долларов за кубометр: цена газа в Европе снова установила абсолютный рекорд

Более 2000 долларов за кубометр: цена газа в Европе снова установила абсолютный рекорд

Предыдущая рекордная отметка была зафиксирована в начале октября этого года.

Спотовая стоимость газа в Европе продолжает расти и уже превысила отметку в $2000/тыс. куб. м после информации об остановке и развороте в реверсе трансконтинентального газопровода "Ямал-Европа", а также падении ветрогенерации в регионе.

Об этом стало известно из данных ICE Futures.

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Котировки фьючерсов подлетели к 174,61 евро за МВт.ч, то есть 2039 долларов за тысячу кубометров. Это стало новым абсолютным рекордом за всю историю торгов. Предыдущая рекордная отметка была зафиксирована в начале октября этого года.

Торги 21 декабря начались с роста цен на январские фьючерсы на 4,2% до 153,15 евро за МВт/час, то есть 1824,29 доллара за тысячу кубометров. После этого цена ближайшего фьючерса на TTF на бирже ICE Futures достигла 163,19 евро за МВт/час, то есть 1906 долларов за тысячу кубометров.

Следует отметить, что цены растут уже третью неделю подряд и с 13 декабря держатся на уровне более 1380 долларов. Это отличает новый рекорд от установленного максимума в октябре.

Глава оператора газотранспортной системы Украины Сергей Макогон сообщил, что РФ не забронировала имеющиеся свободные транзитные мощности ГТСУ на январь, несмотря на нехватку газа на рынке Европы.

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По действующему контракту с Газпромом российский монополист имеет 109 млн кубометров забронированных мощностей в сутки.

Одновременно Газпром остановил прокачку газа через Ямал-Европа. На 21 и 23 декабря компания не имеет забронированных мощностей в сторону согласно данным оператора Gascade. Газопровод работает в реверсном режиме и не поставляет ресурс в Европу.

В то же время в странах Европы усложняются погодные условия. Похолодание предполагает более активное потребление газа, на рынке остается нехватка голубого топлива.

Ранее сообщалось, что самый высокий показатель в этом году был 5 октября, когда цена на голубое топливо в Европе достигла 160 евро за МВт-час (около 2 000 долларов за тысячу кубометров). Рост стоимости связывают с заявлением МИД Германии, которое поставило под сомнение скорый запуск российского газопровода "Северный поток-2". Кроме того, "Газпром" не выполнил обещания об увеличении объемов газа для закачки в европейские хранилища, которые сейчас заполнены на 60%.

Напомним, с 1 января 2022 года украинцев ждут важные законодательные изменения: начнут действовать новые правила для ФЛП, возрастут соцвыплаты и налоги, а также планируется перерасчет тарифов на жилищно-коммунальные услуги. С 1 января украинцам следует ожидать повышения стоимости за распределение (доставку) газа.

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