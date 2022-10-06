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Более 28 тысяч украинцев получат денежную помощь от международных организаций

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Более 28 тысяч украинцев получат денежную помощь от международных организаций

выплаты от международных организаций

Министерство социальной политики передало в соответствующие организации списки заявлений на выплаты 28 128 человек.

В список включены заявления лиц, подавших заявку на денежную помощь от международных организаций на платформе "єДопомога" и которые отвечают критериям согласно запросу от международных организаций, — сообщают в Минсоцполитики.

От Норвежского совета по делам беженцев деньги получат:

  • лица с инвалидностью, зарегистрированные во Львовской, Тернопольской или Закарпатской областях – 6 000 человек,
  • одинокие родители, зарегистрированные в Харьковской, Львовской, Тернопольской или Закарпатской областях — 4 128 человек,
  • лица с местом регистрации на временно оккупированной территории – 15 000 человек.

От обособленного подразделения Международной Федерации Handicap в Украине деньги получают:

  • лица с инвалидностью (Черновицкая область) – 1500 человек,
  • пенсионеры с пенсией менее 3000 грн – 1500 человек.

После того как указанные организации проверят списки на дедубликацию выплат, средства перечислят получателям. Решения о предоставлении помощи принимают международные организации.

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Дата публикации
Просмотры
865
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