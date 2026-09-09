Более 3 тыс. грн ежемесячно: кто в Украине может получить государственную помощь

Гривны. / © Национальный банк Украины

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В Украине отдельные категории граждан могут получать государственную помощь, максимальный размер которой 3 209 грн в месяц — это соответствует размеру прожиточного минимума.

Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления ПФУ в Кировоградской области.

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Выплату могут оформить дееспособные лица, проживающие вместе с человеком с инвалидностью I или II группы и осуществляющие за ним уход, если инвалидность связана с психическим расстройством. Впрочем, для назначения выплаты необходимо иметь соответствующее заключение врачебно-консультативных комиссий

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Условия для назначения выплат:

человек с инвалидностью по заключению врачебной комиссии нуждается в постоянном постороннем уходе;

заявитель и лицо, за которым ухаживают, зарегистрированы на одной жилой площади или постоянно проживают вместе;

факт работы лица, осуществляющего уход, не влияет на назначение помощи.

Детали о выплатах

В Пенсионном фонде подчеркивают, что размер пособия определяют индивидуально. Максимальная сумма выплаты привязана к прожиточному минимуму на одного человека — в этом году это 3 209 грн.

При расчете учитывают совокупный доход всех членов семьи за шесть месяцев, предшествующих месяцу обращения. Обычно помощь назначают на 6 месяцев. В то же время для неработающих пенсионеров, но осуществляющих такой уход, выплату назначают сразу на 12 месяцев.

Средства начисляются от месяца обращения, если заявитель предоставил полный пакет необходимых документов в пределах этого календарного месяца.

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Какие документы необходимы

Для оформления выплат нужно подать весь пакет документов. Сделать это можно несколькими способами: в сервисном центре ПФУ, ЦНАПе или уполномоченном лице городского, поселкового, сельского совета.

Для оформления выплаты нужно подать:

заявление и декларацию о доходах семьи;

справки о доходах (если информация о них отсутствует в Налоговой службе или ПФУ; при отсутствии справок можно добавить письменное объяснение);

заключение врачебной комиссии о необходимости постоянного постороннем уходе;

копию выписки из решения экспертной команды по оценке повседневного функционирования или справки МСЭК лица с инвалидностью.

Если смотритель и человек с инвалидностью прописаны по разным адресам, но живут вместе, необходимо дополнительно предоставить акт обследования материально-бытовых условий домохозяйства. Его составляет должностное лицо местного совета по фактическому месту жительства.

Как сообщалось, в 2026 году некоторые из неработающих пенсионеров могут получать ежемесячную доплату к пенсии, размер которой 2595 грн. Речь идет о гражданах, постоянно проживающих в зоне безусловного (обязательного) отселения или в зоне гарантированного добровольного отселения.

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