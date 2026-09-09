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Более 3 тыс. грн ежемесячно: кто в Украине может получить государственную помощь
В Украине можно оформить выплату до 3209 грн, но она доступна только для отдельных категорий населения.
В Украине отдельные категории граждан могут получать государственную помощь, максимальный размер которой 3 209 грн в месяц — это соответствует размеру прожиточного минимума.
Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления ПФУ в Кировоградской области.
Выплату могут оформить дееспособные лица, проживающие вместе с человеком с инвалидностью I или II группы и осуществляющие за ним уход, если инвалидность связана с психическим расстройством. Впрочем, для назначения выплаты необходимо иметь соответствующее заключение врачебно-консультативных комиссий
Условия для назначения выплат:
человек с инвалидностью по заключению врачебной комиссии нуждается в постоянном постороннем уходе;
заявитель и лицо, за которым ухаживают, зарегистрированы на одной жилой площади или постоянно проживают вместе;
факт работы лица, осуществляющего уход, не влияет на назначение помощи.
Детали о выплатах
В Пенсионном фонде подчеркивают, что размер пособия определяют индивидуально. Максимальная сумма выплаты привязана к прожиточному минимуму на одного человека — в этом году это 3 209 грн.
При расчете учитывают совокупный доход всех членов семьи за шесть месяцев, предшествующих месяцу обращения. Обычно помощь назначают на 6 месяцев. В то же время для неработающих пенсионеров, но осуществляющих такой уход, выплату назначают сразу на 12 месяцев.
Средства начисляются от месяца обращения, если заявитель предоставил полный пакет необходимых документов в пределах этого календарного месяца.
Какие документы необходимы
Для оформления выплат нужно подать весь пакет документов. Сделать это можно несколькими способами: в сервисном центре ПФУ, ЦНАПе или уполномоченном лице городского, поселкового, сельского совета.
Для оформления выплаты нужно подать:
заявление и декларацию о доходах семьи;
справки о доходах (если информация о них отсутствует в Налоговой службе или ПФУ; при отсутствии справок можно добавить письменное объяснение);
заключение врачебной комиссии о необходимости постоянного постороннем уходе;
копию выписки из решения экспертной команды по оценке повседневного функционирования или справки МСЭК лица с инвалидностью.
Если смотритель и человек с инвалидностью прописаны по разным адресам, но живут вместе, необходимо дополнительно предоставить акт обследования материально-бытовых условий домохозяйства. Его составляет должностное лицо местного совета по фактическому месту жительства.
Как сообщалось, в 2026 году некоторые из неработающих пенсионеров могут получать ежемесячную доплату к пенсии, размер которой 2595 грн. Речь идет о гражданах, постоянно проживающих в зоне безусловного (обязательного) отселения или в зоне гарантированного добровольного отселения.