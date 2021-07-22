Более 30 тыс. украинцевполучат повышенную пенсию: кому увеличат доплаты

Решение правительства касается пенсионеров с инвалидностью первой группы.

Более 30 тысяч украинских пенсионеров получат доплаты.

Такое решение накануне приняли в Кабинете министров, рассказали в Сніданку з 1+1 22 июля.

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Доплата начислят пенсионерам с инвалидностью первой группы, что получают менее 2,2 тыс. грн. Сумма будет зависеть от того, сколько не хватает до указанной суммы. Ежемесячно доплаты к пенсии будут предоставляться с 1 июля этого года.

"Более 30 тысяч людей с инвалидностью получают пенсию на уровне прожиточного минимума, имеют минимальную пенсионную гарантию", — отметила министр социальной политики Марина Лазебная.

Напомним, средний размер пенсии в Украине увеличился на 54 гривны. По состоянию на 1 июля средняя пенсия составляет 3778 гривен. В Пенсионном фонде пишут, что самый высокий размер средней пенсии в столице — более пять тысяч гривен. Самый низкий — в Тернопольской области — почти три тысячи гривен.

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