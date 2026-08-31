Более 900 грн ежемесячно: кто в Украине имеет право на такую надбавку

Доплата к пенсии

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2026 для многодетных родителей в Украине предусмотрена дополнительная выплата к пенсии. Ее могут назначить женщинам, родившим или усыновившим по меньшей мере пятерых детей.

Размер такой помощи зависит от количества детей и может превышать 1000 грн. в месяц. Выплата относится к пенсиям за особые заслуги перед Украиной и имеет ряд условий для назначения.

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Рассказываем, кто имеет право на надбавку в 2026 году, сколько именно доплачивают и от чего зависит сумма.

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Кому назначают прибавку за детей

Право на выплату имеют матери, родившие пятерых или более детей и воспитавших их по меньшей мере до шестилетнего возраста. При определении количества детей учитывают и тех, кого женщина усыновила согласно законодательству.

Однако при определенных обстоятельствах такое право имеет и отец. Это возможно, если мать умерла или была лишена родительских прав, а детей до шестилетнего возраста воспитывал отец. Эта норма непосредственно предусмотрена законодательством.

Выплату могут установить дополнительно к пенсии по возрасту, по инвалидности, за выслугу лет или в связи с потерей кормильца.

Сколько доплачивают в 2026 году

Сумма зависит от количества детей и составляет от 35 до 40% прожиточного минимума для лиц, потерявших трудоспособность. Существует отдельная утвержденная схема, за пятерых детей предусмотрено 35%, за шестерых — 36%, и далее по одному процентному пункту за каждого следующего ребенка, до 40% за десять и более.

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В 2026 году прожиточный минимум для нетрудоспособных лиц составляет 2595 грн. Поэтому размеры ежемесячной надбавки таковы:

5 детей — 908,25 грн;

6 детей — 934,20 грн;

7 детей — 960,15 грн;

8 детей — 986,10 грн;

9 детей — 1012,05 грн;

10 и более детей — 1038 грн.

Следовательно, более тысячи гривен ежемесячно могут дополнительно получать матери девяти и более детей, если выполнены предусмотренные законом условия.

Почему сумма надбавки может изменяться

Размер выплаты напрямую привязан к прожиточному минимуму для лиц, потерявших трудоспособность. Поэтому это не фиксированные 908 или 1038 грн. навсегда, если соответствующий прожиточный минимум изменится, будет перечислена и надбавка.

Именно из-за установленного на 2026 год показателя в 2595 грн минимальная выплата для матери пятерых детей сейчас составляет 908,25 грн.

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Это важное уточнение, а не о повышении всей пенсии на 35–40%, а именно об отдельной надбавке, которую рассчитывают в соответствующем проценте от прожиточного минимума.

Нужно ли иметь звание «Мать-героиня» для получения надбавки

Нет, условие пяти и более детей предусмотрено непосредственно Законом «О пенсиях за особые заслуги перед Украиной». Для этого конкретного основания закон говорит о количестве детей и их воспитании до шестилетнего возраста, а не устанавливает обязательным условием наличие почетного звания «Мать-героиня».

То есть почетное звание «Мать-героиня» и право многодетной матери на эту пенсионную надбавку — не одно и то же.

Что происходит с прибавкой после смерти пенсионера

Законодательство предусматривает отдельный механизм для членов семьи в случае утраты кормильца. Если право на соответствующую пенсию имеет один нетрудоспособный член семьи, учитывается 70% надбавки за особые заслуги, которая была установлена или могла быть установлена умершему. Если нетрудоспособных членов семьи два или более — 90% соответствующей надбавки.

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