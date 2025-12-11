- Дата публикации
Более $900 млн инвестиций в Украину во время войны: Метинвест Ахметова вошел в список «Лидеров инвестиций» от ЕБА
Группа Метинвест стала одним из самых крупных инвесторов военного времени по версии Европейской Бизнес Ассоциации (ЕБА).
За 2022-2024 годы Метинвест и его совместные предприятия вложили в производство и повышение энергонезависимости $910 млн.
В компании отмечают, что инвестиции являются ключевой стратегией поддержки экономики во время войны и основой будущего восстановления страны. В 2025 году планируется инвестировать еще около $300 млн.
«Устойчивость бизнеса в военное время измеряется готовностью поддерживать экономику страны действиями. Мы инвестируем, чтобы сохранить производство, коллективы и энергонезависимость и верим, что металлургия станет опорой восстановления», - отметил гендиректор Метинвеста Юрий Рыженков.
В список инвесторов военного времени вошли 29 компаний из промышленного и энергетического секторов, агробизнеса, фармацевтики, телекоммуникаций, ИТ, логистики, строительных материалов, девелопмента, общественного питания и инвестфинансовой сферы.