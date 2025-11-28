Более полумиллиарда гривен: когда украинцы получат "Национальный кэшбек" за сентябрь

Стартовали выплаты «Национального кэшбека» за сентябрь

Министерство цифровой трансформации Украины сообщило о выплате «Национального кэшбека» за покупку украинских товаров, произведенную в сентябре. В последние дни ноября более 3,8 миллиона граждан получат на свои карты средства, суммарно превышающие 598 миллионов гривен. Это часть государственной программы, направленной на поддержку украинского бизнеса и экономики.

Об этом сообщает сервис государственных услуг "Действие" в своем официальном Telegram-канале.

Когда и сколько поступит

«Выплата Национального кэшбека за сентябрь прилетит на ваши карточки уже 29–30 ноября», — говорится в сообщении.

Этот механизм стимулирует украинцев выбирать товары отечественного производства, что обеспечивает дополнительную поддержку в экономике страны.

Программа также предусматривает, что кэшбек можно потратить на социально значимые услуги и товары, в частности:

коммунальные услуги;

лекарство;

книги;

почтовые услуги;

благотворительность.

Как проверить товар

С момента запуска программы в нее постоянно присоединяются новые участники. В настоящее время в программе принимают участие более 1870 компаний и около 400 тысяч товаров.

Проверить, участвует ли товар в программе кэшбека, можно непосредственно в приложении «Действие». Для этого нужно зайти в раздел «Сервисы», выбрать «Национальный Кэшбэк» и отсканировать штрихкод товара.

Напомним, Минэкономики опровергло распространяемую в медиа информацию о якобы сворачивании программы «Национальный кэшбек». Программа продолжает работать в штатном режиме.