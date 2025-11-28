- Дата публикации
Более полумиллиарда гривен: когда украинцы получат "Национальный кэшбек" за сентябрь
Минцифры сообщило о старте выплат «Национального кэшбека» за сентябрь, в рамках которого более выплаты получат почти 4 миллиона граждан Украины.
Министерство цифровой трансформации Украины сообщило о выплате «Национального кэшбека» за покупку украинских товаров, произведенную в сентябре. В последние дни ноября более 3,8 миллиона граждан получат на свои карты средства, суммарно превышающие 598 миллионов гривен. Это часть государственной программы, направленной на поддержку украинского бизнеса и экономики.
Об этом сообщает сервис государственных услуг "Действие" в своем официальном Telegram-канале.
Когда и сколько поступит
«Выплата Национального кэшбека за сентябрь прилетит на ваши карточки уже 29–30 ноября», — говорится в сообщении.
Этот механизм стимулирует украинцев выбирать товары отечественного производства, что обеспечивает дополнительную поддержку в экономике страны.
Программа также предусматривает, что кэшбек можно потратить на социально значимые услуги и товары, в частности:
коммунальные услуги;
лекарство;
книги;
почтовые услуги;
благотворительность.
Как проверить товар
С момента запуска программы в нее постоянно присоединяются новые участники. В настоящее время в программе принимают участие более 1870 компаний и около 400 тысяч товаров.
Проверить, участвует ли товар в программе кэшбека, можно непосредственно в приложении «Действие». Для этого нужно зайти в раздел «Сервисы», выбрать «Национальный Кэшбэк» и отсканировать штрихкод товара.
Напомним, Минэкономики опровергло распространяемую в медиа информацию о якобы сворачивании программы «Национальный кэшбек». Программа продолжает работать в штатном режиме.