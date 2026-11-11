Более тысячи гривен до пенсии: кто из украинцев имеет право на дополнительные деньги в декабре

Пенсия / © ТСН

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В декабре 2026 года часть украинских пенсионеров может получать ежемесячную прибавку к пенсии в размере от 908 до 1038 гривен. Дополнительные деньги предусмотрены для многодетных родителей, воспитавших по меньшей мере пятерых детей.

Детали рассказывает "24 Экономика".

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Речь идет о доплатах за особые заслуги перед Украиной, которые назначается Пенсионным фондом в соответствии с действующим законодательством.

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Кто может получить прибавку к пенсии

Право на дополнительные выплаты имеют матери или родители, воспитавшие пятерых и более детей по меньшей мере до шестилетнего возраста. Учитываются также усыновленные дети.

Надбавку могут назначить гражданам, уже получающим пенсию по возрасту, инвалидности, выслуге лет или в связи с потерей кормильца.

Размер выплаты зависит от количества воспитанных детей. В 2026 году она рассчитывается от прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц, который составляет 2595 гривен.

В частности, предусмотрены следующие ежемесячные доплаты:

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за пятерых детей - 908 грн;

за шести – 934 грн;

за семь – 960 грн;

за восемь - 986 грн;

за девять - 1012 грн;

за десять и более – 1038 грн.

Следовательно, максимальная надбавка составляет 40% прожиточного минимума, а минимальная – 35%.

Как оформить дополнительные выплаты

Чтобы получать прибавку, необходимо обратиться в сервисный центр Пенсионного фонда Украины.

Для оформления понадобятся паспорт, идентификационный код, свидетельства о рождении и документах детей, а также трудовая книжка или другие документы, подтверждающие страховой стаж.

Важно, что это не разовая помощь в декабре, а ежемесячная доплата к пенсии, предусмотренная для определенных законом категорий граждан.

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Пенсия в Украине 2026 — последние новости: доплаты и важные изменения

Напомним, в 2026 году украинские пенсионеры могут получать дополнительные выплаты и надбавки к пенсии. Часть Пенсионный фонд назначает не автоматически, поэтому гражданам необходимо самостоятельно обратиться с заявлением и подтверждающими документами.

В частности, неработающим пенсионерам, удерживающим детей до 18 лет, предусмотрено 150 грн доплаты на каждого ребенка. Для отдельных категорий военных пенсионеров надбавка составляет 1297,50 грн. на иждивенца. Дополнительные выплаты также могут получать люди, нуждающиеся в постоянном постороннем уходе, имеющие особые заслуги перед Украиной, статус ветерана войны или проживающие в горных населенных пунктах.

Отдельная надбавка предусмотрена за сверхурочный страховой стаж. За каждый полный дополнительный год насчитывают 1% рассчитанной пенсии, но не более 25,95 грн в 2026 году. Норма стажа зависит от даты назначения или перерасчета пенсии.

В то же время в Пенсионном фонде предупредили о возможных ошибках в электронных трудовых книжках, которые могут вызвать проблемы при оформлении пенсии. Неточности возникают из-за неправильной отчетности работодателей или ошибок при оцифровке бумажных документов.

Проверить свои данные можно через веб-портал Пенсионного фонда в разделе «Электронная трудовая книжка». Особое внимание следует обратить на периоды работы, даты увольнения и должности. Если ошибка связана с отчетностью, исправить ее должен работодатель, предоставив уточненные сведения.

Специалисты советуют проверять страховой стаж раньше времени, ведь неточные записи могут повлиять на назначение пенсии и ее размер.

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