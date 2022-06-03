Болгария никогда больше не будет вести переговоры с российским "Газпромом"

Болгария никогда больше не будет вести переговоры с российским "Газпромом"

Болгария никогда больше не будет вести переговоры с российским монополистом "Газпром". С 1 июля страна будет получать газ из Азербайджана.

Контракт с компанией истекает в конце года и Россия в одностороннем порядке приостановила поставки.

Об этом сообщили в Euractiv со ссылкой на заявление вице-премьер-министра Болгарии Асена Василева.

"Болгария больше никогда не будет вести переговоры с "Газпромом" по поставкам", — сказал Василев в парламенте.

Государственная газовая компания "Булгаргаз" до сих пор регулярно напоминает "Газпрому", что российская компания не выполняет свои контракты с Болгарией, срок действия которых истекает в конце этого года.

"Если мы сейчас подпишем контракт с "Газпромом" и они прекратят поставки газа в феврале, мы останемся без газа для промышленности и без отопления для людей", – сказал он.

В настоящее время Болгария имеет единственный долгосрочный контракт на поставку газа с Азербайджаном. Но контрактный объем поставок газа покрывает всего 10% от потребления в стране.

Ранее "Газпром" сообщил о полном прекращении поставок газа в Польшу.

"Они были уверены, что мы без их газа не проживем", – Витренко о монополии "Газпрома"

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