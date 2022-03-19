Болгария со следующего года откажется от российского газа

В настоящее время правительство балканской страны стремится ускорить завершение всех общих с "Газпромом" проектов.

Болгария не будет продлевать контракт на поставку природного газа с российским ПАО "Газпром" из-за войны в Украине. Страна рассмотрит альтернативные поставки и будущий совместный контракт с Европейским Союзом во избежание дефицита.

Об этом 19 марта заявил вице-премьер-министр Болгарии Асен Василев, пишет Bloomberg.

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Срок действия 10-летнего контракта Беларуси с "Газпромом" истекает в конце 2022 года. В течение многих лет страна откладывала проекты по диверсификации своих источников, включая газопровод с соседней Грецией и расширение единого газового хранилища страны. В настоящее время правительство балканской страны стремится ускорить оба проекта из-за опасений, что война в Украине может привести к срывам.

"В этой ситуации никаких переговоров с "Газпромом" нет. Мы вели переговоры и с Грецией, и с Турцией по использованию существующей инфраструктуры для поставок СПГ и увеличению поставок из Азербайджана, с которым у страны есть контракт", — сказал Василев.

По его словам, правительство Болгарии надеется, что до конца лета заработает общий механизм ЕС по поставкам.

Напомним, ранее крупнейший энергоконцерн Германии E.ON прекратил закупку газа у российских компаний.

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