Большая приватизация стартовала, — глава Фонда госимущества

Первый аукцион большой приватизации - 2021 планируется в III квартале.

16 июня на форуме "Украина 30" глава Фонда госимущества Дмитрий Сенниченко рассказал о старте большой приватизации. По словам Сенниченко, большая приватизация была разблокирована благодаря консолидации всех ветвей власти и вскоре состоится первый аукцион большой приватизации - впервые после продажи Криворожстали в 2005 году.

"В Украине стартовала большая приватизация. Впервые со времен "Криворожстали". Мы сделали это вместе с Кабинетом министров, командой Президента, депутатами Верховной Рады и представителями общественности. Я всегда подчеркивал, что только совместная работа даст результат", — отметил Дмитрий Сенниченко.

Сенниченко подчеркнул, что Фонд госимущества изменил правила и подходы к приватизации, запустив онлайн-портал privatization.gov.ua, который функционирует по принципу электронного супермаркета. В прошлом году доходы от приватизации были перевыполнены Фондом госимущества в 6 раз.

Сенниченко добавил, что ФГИ также рассчитывает на принятие Верховной Радой комплексного законопроекта №4572 о содействии привлечения инвестиций путем приватизации и аренды госимущества. Законопроект позволит ускорить приватизацию и ликвидирует существующие бюрократические барьеры, а также позволит перенаправить 10% доходов от приватизации в местные бюджеты. Законодательную инициативу уже поддержали более 30 бизнес-ассоциаций.

"Сегодня как никогда необходимо привлечение инвестиций для восстановления экономической ситуации в стране, создание рабочих мест и расширение базы налогообложения", - резюмировал глава ФГИ.

Первый аукцион большой приватизации - 2021 планируется в III квартале. На аукцион выставят Объединенную горно-химическую компанию по стартовой цене 3,7 млрд грн.

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