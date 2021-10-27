"Большая приватизация": завод "Большевик" продали на аукционе за 1,4 миллиарда

Фонд государственного имущества (ФГИУ) на аукционе "большой приватизации" продал киевский завод "Большевик" компании "Дженерал Коммерс" за 1,429 млрд гривен.

Аукцион прошел 27 октября, сообщает "Укринформ".

Стартовая цена завода составляла 1,39 млрд гривен, в торгах участвовали 3 участника. Победителем аукциона стала компания "Дженерал Коммерс".

Напомним:

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