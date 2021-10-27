"Большая приватизация": завод "Большевик" продали на аукционе за 1,4 миллиарда

Стартовая цена завода составляла 1,39 млрд гривен, в торгах участвовали 3 участника.
Фонд государственного имущества (ФГИУ) на аукционе "большой приватизации" продал киевский завод "Большевик" компании "Дженерал Коммерс" за 1,429 млрд гривен.
Аукцион прошел 27 октября, сообщает "Укринформ".
Стартовая цена завода составляла 1,39 млрд гривен, в торгах участвовали 3 участника. Победителем аукциона стала компания "Дженерал Коммерс".
Напомним:
- ВУкраине продолжается программа "Большая приватизация". В Правительстве определили перечень приоритетных для продажи активов, среди которых, в частности, ПКМЗ (бывший "Большевик").
- Одним из самых больших рисков покупки "Большевика" (Первый киевский машиностроительный завод, ПКМЗ) для потенциального инвестора может стать наследственная судебная тяжба с киевской городской властью по стоимости и отчуждению цеха №5, земля под которым нужна городу для окончания транспортной развязки возле станции метро "Шулявская".