Большая семерка и Австралия договорились о максимальной цене на российскую нефть

Стоимость российской нефти будет ограничена фиксированной ценой, размер которой пока не установлен. Такой шаг должен снизить возможности Москвы финансировать свою войну в Украине.

Страны Большой семерки и Австралия согласились установить фиксированную максимальную цену на российскую нефть вместо динамичного коридора цен, который может изменяться.

Об этом в четверг, 3 ноября, сообщило агентство Reuters со ссылкой на собственные источники.

Официальные лица США и страны Большой семерки, в которую, кроме Соединенных Штатов, входят Япония, Германия, Британия, Франция, Италия и Канада, в последние недели вели интенсивные переговоры по беспрецедентному плану установить ограничение цен на российскую нефть. Этот шаг должен гарантировать санкции ЕС и США, направленные на ограничение Москвы способности финансировать свое вторжение в Украину и при этом не обрушить мировой рынок нефти.

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Решение о размере фиксированной цены на нефть из РФ, как ожидается, может быть принято в конце ноября. Источник сообщил, что Большая семерка и Австралия решили установить фиксированную предельную цену, которая будет регулярно пересматриваться, а не будет скидкой от индекса мировых цен на нефть.

Министр финансов США Джанет Йеллен и другие официальные лица Большой семерки утверждают, что ограничение цен, которое начнет действовать 5 декабря на нефть и 5 февраля на нефтепродукты, приведет к сокращению финансирования России без сокращения поставок потребителям.

В то же время Россия ранее заявила, что откажется поставлять нефть в страны, устанавливающие предельные цены.

Никаких комментариев от Министерства финансов или посольств членов коалиции, в которую входят страны G7, Европейский Союз и Австралия, не было.

Напомним, Россия не может найти новые рынки, куда будет продавать свою нефть, что необходимо сделать до 5 декабря, когда вступит в силу запрет на поставку нефти морским путем.

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