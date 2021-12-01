"Большая стройка" продолжается: стало известно, сколько средств уже потрачено на ремонт дорог

Это 83% от общей суммы.
"Большая стройка" продолжается. С начала года Украина на ремонт дорог потратила около 100 миллиардов гривен. Такие данные были обнародованы в Государственной казначейской службе.
Об этом рассказали в эфире "Сніданку з 1+1" 1 декабря.
По информации службы, на 2021 год сначала было выделено более 72 миллиардов гривен, впоследствии эту сумму увеличили еще почти на 40 миллиардов. И уже потратили 83%.
Напомним, что в прошлом году в рамках проекта "Большого строительства" в Украине ремонтируют дороги и другие объекты транспортной инфраструктуры.
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