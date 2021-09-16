"Большая стройка" Зеленского запустила целую серию изменений в Укртрансбезпеке - политолог

Программа Президента Владимира Зеленского "Большая стройка", в ходе которой в Украине в рекордных объемах ремонтируют и строят дороги, стала толчком для серии изменений в Государственной службе безопасности на транспорте (ГСБТ), известной как Укртрансбезпека.

Об этом в Facebook пишет глава Института публичной политики и консалтинга Сергей Быков.

"Наверное, у многих, как и у меня самого, кровь из глаз, когда по свежему хорошему асфальту ползет перегруженная фура. Владельцу фуры при этом плевать, что из-за перегруза на новой трассе образуются выбоины, колейность, асфальт плывет или трещит. И вот, наконец, на арену выходит Государственная служба безопасности на транспорте, известная многим как Укртрансбезпека", - написал блогер.

По данным эксперта, с приходом нового главы Мининфраструктуры Александра Кубракова ведомство инициирует кардинальные изменения в работе Укртрансбезпеки. Контроль за реорганизацию ГСБТ возложен на заместителя министра - Мустафу Найема.

С должности главы Укртрансбезпеки уже уволен Егор Прокопчук. Кадровые изменения охватят всю структуру службы. "Ожидается, что конкурсы на новых инспекторов будут проведены по модели, хорошо известной нам по патрульным в Нацполиции, но с учетом тех недостатков, которые она имела. Именно здесь и понадобится опыт Найема", - комментирует Быков.

Также, продолжает политолог, с 1 октября вводятся новые нормы, позволяющие осуществлять автоматический габаритно-весовой контроль. Это одно из важнейших направлений реформы.

"Теперь данные с площадок "Взвешивание-в-движении" (WIM-комплексов), установленных на отремонтированных дорогах, станут основанием для штрафов", - добавляет эксперт.

Максимальный штраф за превышение веса с 1 октября установлен в размере 51 тыс. грн. По данным Быкова, с 2020 года по всей Украине уже установлены 52 WIM-площадки, а до конца года их количество должно увеличиться до 102.

Также продолжается запуск е-сервиса "Шлях" для заказа и учета разрешений, который со временем должен стать единственным окном сервисов от ГСБТ, в том числе и на услуги по выдаче разрешений на международные перевозки (ЕКМТ).

"Таким образом, "Большая стройка" Зеленского запустила целый ряд изменений на дорогах – потому что данная президентская программа не только об асфальте", - подытожил эксперт.

Напомним, ранее Владимир Зеленский, говоря об объектах "Большой стройки", заявил, что качественная инфраструктура должна служить не только нынешнему, но и будущим поколениям украинцев.

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