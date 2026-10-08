Больше, чем обычная минимальная пенсия: кто может получить повышенную пенсию после 65 лет

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В Украине граждане имеют право на базовую пенсию по возрасту, если накопили необходимое количество лет страхового стажа. Законодательство гарантирует, что выплата не может быть ниже прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность — 2 595 грн в 2026 году.

В то же время отдельные группы населения могут рассчитывать на более значительные суммы государственных выплат. ТСН.ua со ссылкой на Закон «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании», рассказывает, что должны знать пенсионеры, которым исполнилось 65 лет.

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Гарантированные выплаты после 65 лет: на какую пенсию могут рассчитывать украинцы

Согласно статье 28 соответствующего закона, женщинам, имеющим 30 лет страхового стажа, и мужчинам, имеющим 35 лет страхового стажа, предусмотрен повышенный минимальный размер пенсии по возрасту. Этасумма рассчитывается как 40 процентов от размера минимальной заработной платы, зафиксированной на начало календарного года.

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Таким образом, в октябре 2026 года гарантированная государственная поддержка для 65-летних граждан составляет 3 458,80 гривен при минимальной заработной плате в 8 647 гривен. В то же время закон четко ограничивает нижний предел: итоговая выплата ни в коем случае не должна оказаться меньше прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность.

«За каждый полный год страхового стажа сверх 35 лет для мужчин и 30 лет для женщин пенсия по возрасту увеличивается на 1% (не более 1% прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность). Имеющийся сверхнормативный стаж не может ограничиваться», — говорится в законе.

Сколько нужно стажа для выхода на пенсию

Чтобы иметь право на пенсию по возрасту, гражданам необходимо накопить достаточное количество лет официальной работы, за которые были уплачены страховые взносы. В 2026 году установлены следующие базовые требования к продолжительности трудовой деятельности:

33 года — для 60-летнего возраста;

23 года — для 63-летнего возраста;

15 лет — для 65-летнего возраста.

Если у человека недостаточно страхового стажа, он не сможет претендовать на пенсию по возрасту, однако имеет право на государственную социальную помощь. Эта выплата равна прожиточному минимуму для лиц, утративших трудоспособность, и составляет 2 595 гривен.

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Если же для выполнения требований не хватает всего нескольких месяцев, недостающий стаж можно официально «докупить», уплатив единый социальный взнос в размере 1 902,34 гривны за каждый недостающий месяц.

Пенсия в Украине в 2026 году — последние новости

Чтобы в 60 лет получать пенсию в размере 17 тысяч гривен, необходимо иметь не менее 33 лет официального стажа и зарплату от 46 900 грн, тогда как средняя выплата в Украине составляет 7 200 грн.

Отметим, что в Украине достижение 65-летнего возраста не гарантирует автоматического назначения пенсии, если у человека недостаточно необходимого страхового стажа, однако в такой ситуации государство предоставляет альтернативную финансовую поддержку.

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