Больше денег и отдыха: кого из военных коснутся изменения

Деньги / © ТСН

Правительство готовит новые социальные гарантии для вернувшихся из плена военнослужащих. Программу поддержки презентовали во время встречи с уволенными защитниками.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмигаль.

Для бывших пленников предусмотрена дополнительная ежемесячная выплата в размере 50 000 гривен и право на 90-дневный отпуск. Это часть масштабной программы реинтеграции, которая также будет включать в себя медицинские обследования и создание специальных подразделений для помощи освобожденным воинам.

Правительство планирует разработать «дорожную карту» сопровождения таких военных, чтобы облегчить их возвращение в службу или гражданскую жизнь.

Кроме того, в августе участники боевых действий получат одноразовую выплату в размере 1 000 гривен ко Дню Независимости. Средства поступят на счета воинских частей, а не находящиеся на службе смогут оформить помощь через территориальные органы Пенсионного фонда.

Напомним, в Украине военные, попавшие в плен или считающиеся пропавшими без вести, имеют право на ежемесячное денежное довольствие в полном объеме. Выплаты производятся по последней занимаемой должности и продолжаются все время пребывания в плену.

Исключение составляют случаи, когда установлено, что боец добровольно сдался, самовольно покинул часть или дезертировал — тогда начисление прекращается после завершения расследования.

Каждый военнослужащий может заранее определить, кому будет передаваться право на получение средств — супругам, детям, родителям или другим близким. Если такого распоряжения нет, действует законодательно установленный порядок: сначала деньги получает жена или муж, потом дети, потом родители, а за ними совершеннолетние дети, родные братья и сестры.