Больше не будут зарабатывать на интиме: OnlyFans перестала обслуживать россиян

Больше не будут зарабатывать на интиме: OnlyFans перестала обслуживать россиян

Платформа для откровенного контента OnlyFans больше не будет платить россиянам за их контент.

Это компания сделала из-за войны РФ против Украины.

Об этом сообщает Vice.

Платформа OnlyFans специализируется на контенте для взрослых. Однако из-за войны России против Украины компания приостановила возможность россиян зарабатывать на интимном контенте.

"Из-за дальнейшего усиления ограничений на оплату в Россию и из России, OnlyFans больше не может должным образом обслуживать российское сообщество авторов. Поэтому мы принимаем меры по временной приостановке учетных записей, из которых поступают платежи в Россию", — говорится в заявлении компании.

Напомним, международная торговая компания Metro, штаб-квартира которой расположена в Германии, решила не прекращать свою деятельность в России, несмотря на войну, которую развязал Кремль против Украины.

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