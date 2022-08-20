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Больше не дефолт: агентство S&P повысило кредитный рейтинг Украины

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Больше не дефолт: агентство S&P повысило кредитный рейтинг Украины

Фото: Associated Press

Рейтинговое агентство S&P Global Ratings улучшило долгосрочный кредитный рейтинг Украины в иностранной валюте до CCC+, прогноз – стабильный.

Ранее рейтинг нашей страны был установлен на дефолтном уровне "SD".

Об этом идет речь в сообщении на сайте компании.

Решение улучшить прогноз S&P приняло в связи с завершением реструктуризации еврооблигаций Украины. Правительство договорилось с держателями бондов о двухлетней отсрочке выплат по суверенным бумагам на общую сумму $22,6 млрд и гарантированным государством еврооблигациям на $1,5 млрд.

"Благодаря реструктуризации плановые выплаты Украины в иностранной валюте на 2022-2024 годы сократятся примерно на 40% — до $10 млрд вместо запланированных ранее $16 млрд. Эта сумма — преимущественно долг Украины перед МВФ и Международным банком реконструкции и развития, а также по облигациям внутреннего займа", — говорится в сообщении.

В то же время агентство отмечает, что из-за войны способности Украины выполнять долговые обязательства в значительной степени зависит от неконтролируемых правительством факторов.

Напомним, международное рейтинговое агентство Fitch Ratings повысило долгосрочный кредитный рейтинг Украины в иностранной валюте с уровня "RD" (ограниченный дефолт) до "CC" (вероятный дефолт). Аналитики указывают, что рейтинг "CC" отражает нерешенные риски устойчивости долга, что является результатом нападения России.

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