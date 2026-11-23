АЗС / © Associated Press

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Ведущие сети АЗС Украины обновили ценники на горючее 23 ноября. На понедельник зафиксировано заметное снижение стоимости бензина и дизельного топлива.

Об этом сообщает «Главком».

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По сравнению с 22 ноября в сети UPG цены на обычный и премиальный дизель снизились на 1 грн/л. На АЗС ОККО автогаз подешевел на 2 грн/л, в то время как стоимость других видов горючего уменьшилась на 1 грн/л.

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В сети WOG на 1 грн/л подешевели бензины А-95, А-95+, премиальный дизель и А-100.

В «БРСМ-Нафта» автогаз прибавил в цене несколько копеек за литр, в то же время бензин А-95 и дизель незначительно подешевели.

На АЗС KLO бензины А-95, А-92 и А-100 подешевели на 2 грн/л. Цена обычного и премиального дизеля упала на 3 грн/л.

В «Укрнафте» бензин А-92 и дизель подешевели на 2 грн/л, а А-95 — на 3 грн/л.

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На каких АЗС самое дешевое и дорогое горючее

Самая низкая стоимость бензина А-95 среди представленных сетей в «Укрнафте» — 79,90 грн/л. Дороже всего этот вид горючего продают в Socar — по 89,90 грн/л.

Самый дешевый дизель можно приобрести в «Укрнафте» — за 98,90 грн/л. В то же время, самая высокая цена обычного дизтоплива зафиксирована в Socar — 104 грн/л.

Дороже всего автогаз стоит в Socar — 64,90 грн/л. Самая низкая цена в списке — у «БРСМ-Нафта», где литр газа продают за 59,99 грн.

Цены на топливо в Украине сегодня, 23 ноября 2026 года

UPG

А-95: 82,90 грн

А-95+: 84,90 грн

ДТ: 97,90 грн (снижение)

ДТ+: 99,90 грн (снижение)

А-100: 95,90 грн

А-92: отсутствует

Газ: 61,90 грн

OKKO

А-95: 87,90 грн (снижение)

А-95+: 90,90 грн (снижение)

ДТ: 101,90 грн (снижение)

ДТ+: 104,90 грн (снижение)

А-100: 97,90 грн (снижение)

А-92: отсутствует

Газ: 62,90 грн (снижение)

WOG

А-95: 87,90 грн (снижение)

А-95+: 90,90 грн (снижение)

ДТ: 101,90 грн (снижение)

ДТ+: 104,90 грн (снижение)

А-100: 97,90 грн (снижение)

А-92: отсутствует

Газ: 63,50 грн

SOCAR

А-95: 89,90 грн

А-95+: 92,90 грн

ДТ: 104,00 грн

ДТ+: 107,00 грн

А-100: 99,90 грн

А-92: отсутствует

Газ: 64,90 грн

«Укрнафта»

А-95: 79,90 грн (снижение)

А-95+: 82,90 грн

ДТ: 96,90 грн (снижение)

ДТ+: 98,90 грн

А-100: отсутствует

А-92: 77,90 грн (снижение)

Газ: 61,90 грн

KLO

А-95: 81,40 грн (снижение)

А-95+: 87,60 грн

ДТ: 96,90 грн (снижение)

ДТ+: 100,90 грн (снижение)

А-100: 95,90 грн (снижение)

А-92: 80,00 грн (снижение)

Газ: 63,40 грн

«БРСМ-Нафта»

А-95: 83,99 грн (снижение)

А-95+: отсутствует

ДТ: 97,99 грн (снижение)

ДП+: отсутствует

А-100: отсутствует

А-92: отсутствует

Газ: 59,99 грн (рост)

К слову, ранее топливный эксперт Сергей Куюн отметил, что в Украине идет удешевление бензина и дизеля как в опте, так и на АЗС, и эта тенденция еще не исчерпана. По прогнозу эксперта, на этой неделе двузначные ценники появятся на всех АЗС, тогда как дизель по 109 грн/л скоро станет лишь историческим воспоминанием на чеке.

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