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Большие АЗС устроили ценовой обвал: сколько стоит горючее 23 ноября
В семи представленных сетях АЗС средняя стоимость бензина А-95 составляет около 84,84 грн за литр, в то время как литр дизеля в среднем стоит 99,64 грн.
Ведущие сети АЗС Украины обновили ценники на горючее 23 ноября. На понедельник зафиксировано заметное снижение стоимости бензина и дизельного топлива.
Об этом сообщает «Главком».
По сравнению с 22 ноября в сети UPG цены на обычный и премиальный дизель снизились на 1 грн/л. На АЗС ОККО автогаз подешевел на 2 грн/л, в то время как стоимость других видов горючего уменьшилась на 1 грн/л.
В сети WOG на 1 грн/л подешевели бензины А-95, А-95+, премиальный дизель и А-100.
В «БРСМ-Нафта» автогаз прибавил в цене несколько копеек за литр, в то же время бензин А-95 и дизель незначительно подешевели.
На АЗС KLO бензины А-95, А-92 и А-100 подешевели на 2 грн/л. Цена обычного и премиального дизеля упала на 3 грн/л.
В «Укрнафте» бензин А-92 и дизель подешевели на 2 грн/л, а А-95 — на 3 грн/л.
На каких АЗС самое дешевое и дорогое горючее
Самая низкая стоимость бензина А-95 среди представленных сетей в «Укрнафте» — 79,90 грн/л. Дороже всего этот вид горючего продают в Socar — по 89,90 грн/л.
Самый дешевый дизель можно приобрести в «Укрнафте» — за 98,90 грн/л. В то же время, самая высокая цена обычного дизтоплива зафиксирована в Socar — 104 грн/л.
Дороже всего автогаз стоит в Socar — 64,90 грн/л. Самая низкая цена в списке — у «БРСМ-Нафта», где литр газа продают за 59,99 грн.
Цены на топливо в Украине сегодня, 23 ноября 2026 года
UPG
А-95: 82,90 грн
А-95+: 84,90 грн
ДТ: 97,90 грн (снижение)
ДТ+: 99,90 грн (снижение)
А-100: 95,90 грн
А-92: отсутствует
Газ: 61,90 грн
OKKO
А-95: 87,90 грн (снижение)
А-95+: 90,90 грн (снижение)
ДТ: 101,90 грн (снижение)
ДТ+: 104,90 грн (снижение)
А-100: 97,90 грн (снижение)
А-92: отсутствует
Газ: 62,90 грн (снижение)
WOG
А-95: 87,90 грн (снижение)
А-95+: 90,90 грн (снижение)
ДТ: 101,90 грн (снижение)
ДТ+: 104,90 грн (снижение)
А-100: 97,90 грн (снижение)
А-92: отсутствует
Газ: 63,50 грн
SOCAR
А-95: 89,90 грн
А-95+: 92,90 грн
ДТ: 104,00 грн
ДТ+: 107,00 грн
А-100: 99,90 грн
А-92: отсутствует
Газ: 64,90 грн
«Укрнафта»
А-95: 79,90 грн (снижение)
А-95+: 82,90 грн
ДТ: 96,90 грн (снижение)
ДТ+: 98,90 грн
А-100: отсутствует
А-92: 77,90 грн (снижение)
Газ: 61,90 грн
KLO
А-95: 81,40 грн (снижение)
А-95+: 87,60 грн
ДТ: 96,90 грн (снижение)
ДТ+: 100,90 грн (снижение)
А-100: 95,90 грн (снижение)
А-92: 80,00 грн (снижение)
Газ: 63,40 грн
«БРСМ-Нафта»
А-95: 83,99 грн (снижение)
А-95+: отсутствует
ДТ: 97,99 грн (снижение)
ДП+: отсутствует
А-100: отсутствует
А-92: отсутствует
Газ: 59,99 грн (рост)
К слову, ранее топливный эксперт Сергей Куюн отметил, что в Украине идет удешевление бензина и дизеля как в опте, так и на АЗС, и эта тенденция еще не исчерпана. По прогнозу эксперта, на этой неделе двузначные ценники появятся на всех АЗС, тогда как дизель по 109 грн/л скоро станет лишь историческим воспоминанием на чеке.