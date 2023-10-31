"Большинство денег, которые были потрачены на Украину, на самом деле потратили в США" – глава МИД Литвы

Европейские политики хотят осуществить турне по США, чтобы убедить американских политиков и общественность в необходимости укрепить поддержку Украины. Это ответ на призывы некоторых законодателей-республиканцев сократить поток помощи, военной техники и средств в Киев.

Об этом пишет Politico.

"Нам нужно найти способы достучаться до общественности с обеих сторон Атлантики. Не забывать, что есть настоящие избиратели, которые видят свои проблемы определенным образом. У нас есть план поездок в отдельные штаты, встречи (например, с компаниями, продающими оборудование, которое фактически создает рабочие места в США). Большинство денег, потраченных на Украину, на самом деле были потрачены в США", – сказал министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис.

Глава МИД Литвы убежден, что такое турне представителей стран-союзниц Украины "может сработать достаточно хорошо, если будут привлечены не только американские политики, но и те, кто зависит от этой помощи и от этого направления внешней политики".

Список стран, привлекаемых к инициативе, пока неизвестен. Впрочем, Эстония подтвердила свое участие в этом направлении работы.

"Мой министр иностранных дел был в Арканзасе, общался с людьми и высказывал свои взгляды, поэтому это то, что мы делаем все время", — сказала премьер-министр Эстонии Кая Каллас.

Как пишет издание, в Вашингтоне растет тревога, что помощь Украине может стать причиной глубоких политических разногласий в США.

В ответ президент США Джо Байден сменил свои сообщения о войне, утверждая, что значительная часть расходов на Украину фактически остается дома, создавая рабочие места и поддерживая бизнес.

Поскольку на следующий год приближаются президентские выборы и выборы в Конгресс, Байден просит Конгресс подписать одноразовый пакет национальной безопасности на 106 миллиардов долларов, включающий финансирование Украины и Израиля.

Республиканцы обдумывают свой ответ, а в Сенате продолжаются дебаты относительно того, следует ли связывать помощь Украине и Израилю. У Палаты представителей, где большинство составляют республиканцы, есть еще большее сопротивление.

Так, в своем первом выступлении в должности спикера Палаты представителей республиканец Майк Джонсон изложил свои приоритеты, включая укрепление границы США с Мексикой и поддержку Израиля в его войне против ХАМАС, но этот список явно исключал помощь Украине.

Общенациональный опрос в США, проведенный в начале этого месяца, показал, что 84% считают, что президент России Владимир Путин представляет опасность для интересов США, и почти две трети считают, что прекращение военной поддержки Украины будет расценено союзниками США как признак слабости.

"Администрация Байдена справедливо сосредотачивается на том, почему это в интересах американцев, с точки зрения остающихся дома. Для европейцев важно показать, что они разделяют это бремя с США, и я думаю, что страны Балтии являются прекрасным примером того, что они делают на национальном уровне и на уровне ЕС", — сказала Карен Донфрид, экс-помощница госсекретаря США по европейским и евразийским делам.

Напомним, республиканцы разошлись с администрацией Байдена касательно помощи Украине и Израилю.

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