Большинство предприятий Запорожья возобновили работу – министр Кубраков

Большинство промышленных предприятий Запорожья уже возобновили работу на втором месяце российского вторжения в Украину. Это позволит эффективно поддерживать экономику как региона, так и всей Украины.

Об этом сообщил министр инфраструктуры Александр Кубраков по итогам встреч с представителями украинского бизнеса в Запорожской области.

Кубраков подчеркнул, что в Запорожье и регионе сосредоточены многие крупные государственные и частные промышленные предприятия, которые предоставляют рабочие места и помогают экономике государства.

«Это Мотор Сич, Запорожсталь, Запорожогнеупор, Запорожтрансформатор, УПК «Искра», КБ «Прогресс», Днепроспецсталь, Запорожский завод ферросплавов, Запорожский абразивный комбинат, Запорожский завод тяжелого краностроения, МИГРемонт, Запорожский электровозоремонтный завод, Укрграфит, Запорожский автомобильный завод и десятки других. Тысячи квалифицированных рабочих мест, высокоточное оборудование, мощный экспортный потенциал», – отметил он.

Для предпринимателей удалось облегчить работу в существующих условиях, например, были налажены поставки сырья, а также организован экспорт готовой продукции.

«Наша задача – это все сохранить и развивать. Большинство этих предприятий уже возобновили работу. На встрече с руководителями крупнейших промышленных компаний региона мы разобрали каждый конкретный случай: делаем все, чтобы восстановить или создать новые логистические цепочки», – подчеркнул министр.

Глава Мининфраструктуры поблагодарил главу партии «Слуга народа» Елену Шуляк за организацию встреч и поддержку в ключевых вопросах для работы отрасли.

«В условиях войны как никогда важна парламентская поддержка, в частности, в разрезе дерегуляции рынка, налоговых льгот для бизнеса, а также обеспечения финансирования логистической системы. Мы все вместе работаем по оперативному перезапуску ключевых отраслей экономики», – резюмировал Кубраков.

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