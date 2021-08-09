Большинство украинский считают себя бедными: как изменились доходы граждан в 2020 году

Большинство украинский считают себя бедными: как изменились доходы граждан в 2020 году

Только 1,6% украинцев отмечают, что их материальное положение улучшилось за прошлый год.

При оценке своего материального положения всего 1% украинских домохозяйств отнесли себя к среднему классу. Большинство домохозяйств — 67,1% — относят себя к категории бедных.

Об этом свидетельствуют данные отчета Государственной службы статистики "Самооценка домохозяйств уровня своих доходов" за 2020 год, пишет ЛигаБизнесИнформ.

Так, по данным отчета, в категории "состоятельные" стоит прочерк, то есть к богатым себя причисляют менее 0,1% украинцев.

Значительная часть украинцев — 31,9% — не считают себя бедными, но еще и не причисляют себя к среднему классу.

Только 1,6% украинцев отмечают, что их материальное положение улучшилось за прошлый год. У 4,4% домохозяйств материальное положение "скорее улучшилось".

Материальное положение осталось без изменений в 43,6% украинцев, "скорее ухудшилось" — у 29,5%, ухудшилось — у 21,2%.

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