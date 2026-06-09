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Большой бизнес построил свои системы помощи: в Интерпайпе Пинчука рассказали, как поддерживают работников в армии
Мобилизированные нуждаются в индивидуальном сопровождении от работодателя. Такая поддержка значительно эффективнее стандартных пакетов, ведь потребности защитника зависят от многих факторов — должности, военной специальности, срока службы, состояния здоровья, бытовых условий и т.д. И, безусловно, он необходим весь период службы военного.
Об этом в компании Интерпайп Виктора Пинчука рассказали журналистам NV и поделились опытом такой поддержки.
«У каждого нашего мобилизованного свой путь в армии. Кто сразу становится штурмовиком, кто - пилотом FPV-дронов, кто работает в группе огневой поддержки, а кто ремонтирует тяжелую бронетехнику. Это функционально разные задачи, и для их выполнения нужна разная поддержка», — говорит директор по коммуникациям Интерпайп, куратор направления помощи военным Людмила Новак.
Именно поэтому корпоративная Патронатная служба Интерпайп, которая занимается мобилизованными работниками, работает с конкретными запросами от конкретных людей. С бойцами общаются индивидуальные координаторы, которые находятся на связи круглосуточно. Ведь запрос может быть срочным, а от своевременной поддержки зависит боевая эффективность и жизнь защитника.
«Для штурмовика важную роль играют баллистическая защита, обувь и амуниция, которая не слишком тяжела. А если человек служит в ремонтной бригаде и ремонтирует бронетехнику, там нужные специфические инструменты», — добавляет Людмила.
В компании отмечают, что за четыре года война изменилась, а соответственно — изменились и запросы. Если в первые месяцы не хватало элементарной амуниции и бытовых вещей, теперь основной дефицит — техника. И большой бизнес закрывает эту потребность для своих сотрудников, поскольку имеет техническую экспертизу, пул надежных поставщиков, опыт закупок и может быстро реагировать на новые запросы.
Эффективность адресной поддержки иллюстрируют истории бойцов. Одну из них рассказал Виталий Дрозд, работавший машинистом крана на колесном производстве. С начала полномасштабного вторжения он служит в армии: сначала в понтонно-мостовых подразделениях, а сейчас во взводе БпЛА 93-й бригады.
«Помню первые дни мобилизации. Это был март 2022 года. Нас поселили в палатках, было очень холодно, стояли сильные морозы. Потребность была в карематах, спальниках, теплых вещах, форме, термосах, лекарствах. К тому времени почти не было нормальных бронированных плит. Их делали из рессор или какого-нибудь металла. Это было ненадежно. Компания предоставила нам очень качественные плиты – легкие и надежные», – вспоминает он.
Сегодня фронт для Виталия выглядит совсем по-иному.
«Сейчас фронт нуждается в ударных и разведывательных дронах, ноутбуках, планшетах, ретрансляторах, генераторах, детекторах дронов, Starlink, павербанках — всего, что нужно пилотам», — добавляет военный.
В настоящее время в армии служат около 1200 сотрудников компании. Каждый из них поддерживается адресно с первого дня службы. При необходимости сопровождают при ранениях и заболеваниях, оказывают юридические консультации, психологическую поддержку, а после демобилизации продолжают работать с защитниками уже в статусе ветеранов.