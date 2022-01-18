Большой обвал российского фондового рынка: индекс Московской биржи снизился на 6,5%

Курс доллара США превысил 76,7 российских рублей.

В ходе торгов на фондовом рынке во вторник, 18 января, индекс Московской биржи обновил свой минимум с начала пандемии.

Как свидетельствуют данные торговой площадки, индекс Мосбиржи упал до 3297,12 пункта (на 6,5%).

Впервые с января 2021 года индекс РТС обвалился ниже 1400 пунктов.

Курс доллара США превысил 76,7 российского рубля, курс евро – 87,1 рубля.

Предыдущий крупный обвал российского фондового рынка произошел еще 12 марта 2020 года – тогда индекс Мосбиржи упал на 8,28%.

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Эксперты отмечают, что обвал стоимости российских акций происходил на фоне сообщения The New York Times о том, что Россия начала вывозить из Украины семьи своих дипломатов, а также усилился по окончании переговоров министров иностранных дел России и ФРГ – Сергея Лаврова и Анналены Бербок.

Напомним, администрация Байдена прокомментировала информацию о том, что Россия якобы планировала эвакуировать семьи своих дипломатов из Украины.

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