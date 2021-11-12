Большой ритейл потерял большинство покупателей из-за карантина: что критикует и предлагает бизнес

Отрасль ритейла и девелопмента терпит убытки, в то время как в работе ТРЦ, магазинов, кинотеатров и ресторанов задействовано около 800 тысяч населения, согласно данным Государственной службы статистики по состоянию на сентябрь 2021 года.

По оценке Ассоциации ритейлеров Украины и Украинского совета торговых центров 19% населения государства вакцинировано от коронавируса двумя, 27% получили первую дозу. Это крайне низкий процент вакцинирования, в результате чего большинство украинцев не могут посещать эти учреждения согласно требованиям действующего законодательства.

Сейчас 16 областей Украины находятся в "красной" зоне, поэтому перед каждым ритейлером и торгово-развлекательным центром встал вопрос: как работать в условиях ограничений и целесообразно ли это.

По словам главы правления Ассоциации ритейлеров Украины Андрея Жука, товарооборот магазинов non-food ритейла снизился от 50 до 80% по сравнению с периодом до введения ограничений. Требования ко всем посетителям с отрицательным результатом ПЦР/экспресс-тестов или сертификата с двумя дозами вакцинации существенно уменьшили покупательскую активность, что неизменно приведет к очередному кризису в области торговли, а государственный бюджет недополучит налоги.

При этом крупные торговые центры открыли около ста центров вакцинации, в которых провакцинировано около одного миллиона граждан.

"Почему падают продажи? Фундамент покупательной способности – уверенность в завтрашнем дне. Мы видим рост заболеваемости и то, что покупатели придержат деньги и не делают покупок", — сказал Жук, добавив, что только один крупнейший fashion-ритейлер не уплатит 40 млн налогов до бюджета из-за падения продаж.

Председатель правления Украинского совета торговых центров Максим Гаврюшин отметил, что цифры продаж можно увеличить, если бы процесс был организован лучше со стороны государства. В частности, есть медицинский персонал, вакцины и бланки для заполнения.

"Торговые центры – очень удобное место для размещения центров вакцинации, потому что там комфортно проводить время и заодно вакцинироваться. Цифры свидетельствуют о том, что 20-30% в зависимости от самого центра – это попутно вакцинированные посетители, которые не планировали этого. Если бы была отлажена" работа с органами местного самоуправления, мы могли бы провакцинировать значительно больше людей.Кроме того, были большие проблемы с организацией, когда нужно было по 2-3 месяца ждать разрешений через бюрократические процедуры. Например, в Киеве звучали требования со стороны властей, что не блокировало открытие подобных центров", – отметил Гаврюшин.

Он добавил, что снижение товарооборота в ноябре этого года составит 60-70%, что ударит по бизнесу и налогам.

С позицией Максима Гаврюшина согласился заместитель генерального директора, директор по розничной торговле компании "Эпицентр К" Владимир Гончаров. В "Эпицентрах" с середины августа открыто 50 центров массовой вакцинации, осуществлено более 500 тыс. прививок. Так, в Киеве действует по два пункта вакцинации в ТЦ "Эпицентр" по ул. Полярная и ул. Григоренко. Два пункта также работают в Эпицентре в Краматорске.

"Открытие двух пунктов вакцинации в одном ТЦ помогает разделить две очереди: за записью и без него. Мы можем обеспечить по два таких пункта в каждом Эпицентре и обращаемся в органы власти с просьбой выделить медицинских работников для их открытия. Таким образом темпы вакцинации будут происходить гораздо быстрее и масштабнее, ведь пункты в ТЦ с большим трафиком посетителей демонстрируют чрезвычайно высокую динамику прививок», – заявил Владимир Гончаров.

Впрочем, он отметил, что в Эпицентрах в Днепре и Чернигове не был открыт ни один центр, поскольку не хватает медперсонала. При этом всеми вакцинами в Украине обеспечены все пункты Эпицентра.

"ТРЦ и магазины можно назвать самыми безопасными местами для посещения в карантин", – утверждает Наталья Петровская, руководитель GR-направления Ассоциации ритейлеров Украины.

Когда ритейл и ТРЦ прилагают максимум усилий по вакцинации населения, они наиболее ограничиваются и проверяются, убеждена Петровская. "В отдельных городах органами местной власти вводятся дополнительные карантинные ограничения, которые не предусмотрены правительственным Постановлением № 1236 и жестче, чем установленные для "красной" зоны. Принятие таких решений на местном уровне не дает возможности бизнесу заранее подготовиться к надлежащей работе и своевременно отследить все решения, принимаемые комиссиями ТЭБ и Чрезвычайных ситуаций на уровне территориальных общин, а также такой подход противоречит нормам, установленным постановлением Кабинета министров Украины”, – добавила Наталья Петровская.

Таким образом, из-за непродуманных решений на местах, отсутствия необходимого количества медицинского персонала, вакцин и непродуманных других организационных моментов со стороны властей государство и бизнес теряют деньги, что приводит к сокращению экономической активности в ноябре-декабре, когда наблюдаются, как правило, пиковые активности клиентов.

Представители ритейла готовы предоставить необходимые ресурсы, в частности, площади, обеспечивать сохранность вакцин и соблюдать все санитарные нормы. Кроме того, в этом бизнесе хотят, что было принято решение, позволяющее посещение торговых центров при наличии хотя бы одной дозы вакцины. Такие шаги должны способствовать улучшению экономической ситуации в стране.

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