Большую часть Европы ожидает засуха весной: заденет ли Украину

Пустыня / © Pixabay

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Центральную и Восточную Европу , в том числе и Украину, охватила длительная нехватка осадков, что уже сейчас чревато аграрным сектором, речным транспортом и глобальной продовольственной стабильностью.

Об этом пишет Politico.

За последние два месяца дождей было критически мало и ситуация стремительно ухудшается. По словам Андреа Торети, ведущего исследователя Европейской обсерватории засух, нынешняя картина напоминает начало катастрофической засухи 2018 года. Если в ближайшие недели не пойдут дожди, то последствия для сельского хозяйства могут быть серьезными.

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На оранжевом уровне предупреждения из-за засухи находятся большие части Польши, Украины, Балкан, Германии, Ирландии, Швеции и Греции. Испанское побережье уже находится в красной зоне. Больше всего страдают и без того пережившие сухую зиму регионы — почвы там не успели восстановиться.

Ситуация в Украине вызывает особую тревогу: страна является одним из самых крупных экспортеров зерна в мире. Если засуха уничтожит урожай, это может вызвать глобальный скачок цен и новую волну нестабильности на рынке продовольствия.

По данным Немецкого центра Гельмгольца, в Германии верхний слой почвы уже очень сухой, что критично для молодых побегов. Уровень воды в Рейне, важной транспортной артерии Европы, упал до летних показателей — баржи вынуждены перевозить меньше замедляющих логистику грузов.

В Бельгии зафиксирована рекордная засуха — с 1 марта лишь 7,8 мм осадков. В то же время Лихтенштейн и Австрия уже готовятся к пожароопасному сезону.

Для Украины засуха становится еще более опасной, ведь сухие поля и леса могут легко воспламениться от обломков российских ракет. В то же время, в Канарских островах — противоположная проблема: из-за чрезмерных ливней Испания объявила чрезвычайное положение.

Эти погодные крайности – результат изменений климата, и Еврокомиссия планирует уже в июне представить Стратегию водной устойчивости, чтобы ответить на вызовы недостатка и избытка воды.

Относительно Украины

Последние новости аграрного сектора Украины свидетельствуют о значительных вызовах и перспективах, в частности, в контексте весенней посевной кампании, погодных условий и внешнеэкономических факторов.

1. Весенняя посевная кампания 2025 года

Украинские аграрии начали посевную кампанию с амбициозными планами, предполагая засеять более 23 миллионов гектаров сельскохозяйственных культур. С этой площади 11 067 тысяч гектаров планируют отвести под зерновые культуры – это 48,1% от общей посевной площади.

2. Влияние погодных условий на урожай

Нестабильные погодные условия, в частности, заморозки и снег в апреле, могут негативно повлиять на урожай. Экологи предупреждают, что любые температурные отклонения от нормы неблагоприятны для сельского хозяйства. Однако аграрии пытаются адаптироваться к изменению климата, используя разные сорта культур для минимизации рисков.

3. Экспорт агропродукции и экономические показатели

В марте 2025 года Украина экспортировала аграрную продукцию на сумму 2,1 миллиарда долларов США. Средние экспортные цены на основные позиции составляли: кукуруза – 215 долл./т, подсолнечное масло – 1 141 долл./т, пшеница – 225 долл./т, соевые бобы – 407 долл./т, мясо птицы – 2 300 долл./т.

4. Убытки аграрного сектора из-за войны войны

Полномасштабное вторжение РФ повлекло за собой аграрный сектор Украины более 80 миллиардов долларов убытков. Пострадали все направления, особенно животноводство, где за два года войны было потеряно 12% поголовья скота.

5. Изменения в торговле с ЕС

Европейский Союз намерен пересмотреть условия для украинского экспорта после 5 июня. Продолжение автономных торговых мероприятий поможет украинским аграриям более точно планировать производство, что приведет к стабильности агрорынка и повышению экспортного потенциала.

Источники: ТСН.ua, Верховная Рада Украины, Первый бизнес.