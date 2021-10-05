"Борьба за ресурсы уже началась": в Bloomberg прогнозируют глобальный мировой кризис этой зимой

"Борьба за ресурсы уже началась": в Bloomberg прогнозируют глобальный мировой кризис этой зимой

В американском издании отметили, что во всем мире наблюдаются проблемы с поставками большинства товаров.

Подорожание энергоресурсов и проблемы с поставками многих товаров могут привести к глобальному кризису этой зимой.

Такое мнение высказал журналист одного из ведущих американских финансовых изданий "Bloomberg" Майкл Уинфри.

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Автор считает, что пандемия COVID-19 оказалась большим кризисом для человечества: во всем мире наблюдаются проблемы с поставками большинства товаров, начиная от зерна и заканчивая компьютерными чипами. При этом в некоторых странах есть и другие проблемы.

Например, в Великобритании наблюдается острый дефицит топлива, а полки в супермаркетов пустые из-за нехватки водителей. По словам Майкла Уинфри, этой зимой температурный режим в Северном полушарии повлияет на различные рынки, и если оправдаются пессимистические прогнозы метеорологов, то нехватка энергоресурсов приведет к полномасштабному кризису.

Уинфри считает, что это приведет к "драке" за ресурсы. Так, Китай распорядился обеспечить поставки угля сверх квот, что привело к рекордному росту цен на газ и электричество в Европе. Это привело к тому, что на континенте сеть теплиц в Нидерландах закрылась, что может отразиться на поставках пищевой продукции.

При этом во Франции власти запретили повышать регулируемые тарифы на газ и сократили налоги на электроэнергию. Также во всем мире сокращаются запасы пшеницы, а прогнозы по производству зерна только ухудшаются.

Напомним, в США назревает финансовый кризис: долговые обязательства и соцвыплаты вскоре могут пересечь "долговой потолок", то есть лимит, который заложен в бюджете на эти цели. В банковском холдинге JPMorgan обеспокоены тем, что Соединенные Штаты возможно приблизились к своему первому дефолту в истории. Генеральный директор JPMorgan Джейми Димон назвал подобный сценарий "Потенциальной катастрофой". Бизнесмен также выразил надежду, что законодателям удастся урегулировать этот кризис.

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