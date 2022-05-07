"Боремся и имеем успехи": Кулеба рассказал, как Украина блокирует продажу Россией краденого зерна

Российские оккупанты похищают зерно с временно оккупированных территорий юга и востока Украины.

Захватчики пытаются продать это зерно на международных рынках. Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба рассказал, как Украина блокирует эту продажу.

Об этом глава МИД сообщил в эфире общенационального телемарафона.

"Нам эта проблема известна, мы с ней боремся и даже имеем определенные успехи. Например, один из кораблей, который вез, по нашему мнению краденое зерно и направлялся в Египет, мы сделали таким образом, чтобы в Египте его не приняли. После этого он был вынужден прибегать к маневрам и пытаться попасть в порты других стран. Мы за ним следим", – сообщил Кулеба.

По его словам, единственная страна, в которой Украина не может остановить пришвартовку такого судна – это Сирия. Ведь режим Башара Асада – ближайший союзник России.

"Но со всеми другими странами мы работаем, чтобы никто не обольщался краденым украинским зерном", — подытожил министр.

Напомним, что оккупанты вывозят масло из захваченного завода в Запорожской области.

Ранее сообщалось, что российские оккупанты в Украине терроризируют фермеров, заставляя поступать в "колхозы", скупая по дешевке зерно или вообще похищая его.

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