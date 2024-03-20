Боррель предлагает отдать 90% доходов от замороженных активов РФ на закупку оружия для Украины

Жозеп Боррель предложил странам ЕС направить почти все доходы от активов РФ на оружие для Украины.

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель предоставил странам-членам ЕС предложение об использовании 90% прибыли от замороженных российских активов в Европе для поддержки Украины.

Об этом дипломат ЕС написал в X (Twitter).

Его предложение предусматривает направление 90% средств через Европейский фонд мира, а 10% – направить в бюджет ЕС на усиление потенциала украинской оборонной промышленности.

"Я с нетерпением ожидаю скорейшего принятия решения Советом. Это продемонстрирует единство и преданность ЕС поддержке Украины и ее народа", — написал Жозеп Боррель.

Напомним, Запад заморозил активы Центробанка РФ почти на 300 млрд евро. Львиная доля этих денег – около 190 млрд евро – хранится в бельгийском центральном депозитарии Euroclear. Уже в июле Украина может получить 2-3 млрд евро из прибыли от замороженных российских активов.

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