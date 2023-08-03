Боррель предупредил страны юга об опасности "дешевого" российского зерна

Россия должна вернуться к "зерновому соглашению" для стабильности на мировом рынке продовольствия.

Глава дипломатии Европейского союза Жозеп Боррель предупредил развивающиеся страны, что "дешевое зерно" Россия может использовать для усиления зависимости от нее. Это также может негативно повлиять на экономическую безопасность и глобальную продовольственную стабильность.

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Об этом информирует Reuters.

Боррель в своем письме, с которым ознакомились журналисты, указал на необходимость выступить общим фронтом, чтобы заставить Москву вернуться к "зерновому соглашению", которое позволит свободно поставлять украинское зерно на мировые рынки.

Кроме того, Боррель заявил, что Россия должна прекратить атаки на украинские порты и инфраструктуру для экспорта зерна.

"В то время как мир имеет дело с перебоями в поставках и повышением цен, Россия сейчас обращается в уязвимые страны с двусторонними предложениями о поставках зерна по сниженным ценам, делая вид, что решает проблему, которую она сама создала", — отмечает дипломат. .

Также глава европейской дипломатии указал на циничную политику Кремля и использование продуктов питания как оружие для создания новых зависимостей путем усиления экономической уязвимости и глобального отсутствия продовольственной безопасности.

"ЕС приложил все усилия, чтобы санкции не повлияли на продовольственную безопасность третьих стран. Никаких санкций в отношении российского экспорта продуктов питания и удобрений в третьи страны нет", — написал Боррель в письме.

Напомним, ранее сообщалось, что Российский обстрел порта в Измаиле спровоцировал скачок цен на продовольствие в мире.

Кроме того, мы ранее информировали, что Соединенные Штаты получили информацию о том, что якобы в Москве стремятся возобновить переговоры по возвращению к "зерновому соглашению", которое позволит экспортировать украинское зерно через Черное море.

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