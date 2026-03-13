Борщевый набор дешевеет: что происходит с ценами и когда ожидать удорожания

Продукты подорожали / © Pixabay

Реклама

Цены на овощи борщевого набора 2026 остаются ниже, чем в прошлом году, однако стоимость тепличных продуктов будет зависеть от курса валют и цен на топливо.

Об этом в комментарии «РБК-Украина» сообщил аналитик УКАБ Максим Гопка.

«Цены на овощи борщевого набора 2026 года ниже, чем в 2025 году. Эта динамика подтверждается тем, что осенью были хорошие урожаи овощей, что позволило произвести качественные запасы продуктов», — говорит аналитик.

Реклама

Однако внутренние ресурсы постепенно иссякают, поэтому к июню на рынке будет расти доля импорта. Соответственно, заграничные овощи будут стоить дороже.

Увеличение предложения именно украинского тепличного продукта ожидается в мае. Цены в этот период должны стать доступнее.

«Увеличение украинского предложения помидоров и огурцов можно ожидать в мае, если не будет резких перепадов температур», — отметил Максим Гопка.

В Украине растут цены на продукты — последние новости

В Украине снова фиксируется удорожание основных продуктов, что оказывает существенное влияние на расходы потребителей.

Реклама

Годовая инфляция в Украине в феврале 2026 года достигла 7,6%: цены растут быстрее прогнозов из-за дорогостоящего топлива и импортных продуктов.

В Нацбанке отмечают, что всеобщая инфляция остается умеренной. Однако из-за недешевых энергоносителей и мировых конфликтов цены могут расти быстрее.

Госстат в свою очередь сообщал, что в феврале 2026 года потребительские цены в Украине выросли на 1%, в то же время наибольший скачок стоимости зафиксирован на овощи и тарифы мобильной связи. Базовая инфляция составила 0,7% и 7% соответственно.

Также стало известно, что Украине до конца марта 2026 вырастут цены на молочную продукцию. Диапазон изменений стоимости — до 12%.

Реклама

По данным эксперта, на удорожание влияют мировые тенденции, расходы на горючее и сокращение поголовья скота в хозяйствах.