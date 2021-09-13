Борются с нелегальными производителями: в Украине снова повысят цены на алкоголь

Борются с нелегальными производителями: в Украине снова повысят цены на алкоголь

Минэкономики пересмотрит алгоритм расчета минимальных розничных цен на алкоголь.

Минэкономики изменит минимальные розничные цены (МРЦ) на алкоголь. В ведомстве убеждены, что это поможет детенизации рынка и развитию отечественного производства.

Об этом сообщает пресс-служба министерства.

Проект постановления об утверждении обновленных цен уже разработан Министерством экономики. Документ находится на согласовании с другими органами власти.

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"Из-за подорожания сырья и материалов, используемых в отрасли, легальные производители алкогольных напитков без актуализации МРЦ не могут поднять стоимость своего продукта к экономическому обоснованного", — говорится в сообщении.

Отмечается, что предприниматели не выдерживают конкуренции с нелегальными производителями, которые, используя сырье из "черного рынка", занижают цены.

"Инструмент минимальных розничных цен, вместе с показателями стоимости и качества, обеспечивает конкуренцию на рынке алкогольных напитков. Это уменьшает сегмент теневого рынка, вытесняя его из легальной продажи по ценовому фактору", — пояснил заместитель министра экономики Сергей Теленик.

В Министерстве состоялось совещание с представителями бизнеса, где обсудили пути совершенствования расчета минимальных розничных цен.

Напомним, что в Украине, несмотря на высокий урожай, цены на продовольствие пошли вверх.

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