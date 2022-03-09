Бренд Pandora прекратил работу в РФ и Беларуси и перечислил украинским детям 1 млн. долларов

Бренд Pandora прекратил работу в РФ и Беларуси и перечислил украинским детям 1 млн. долларов

Ювелирный бренд также осудил войну против Украины.

Известный ювелирный бренд Pandora прекратил работу в России и Беларуси и перечислил Украине 1 млн. долларов.

Об этом сообщает vogue.ua.

Так, известный бренд из-за войны РФ против Украины прекратил свою деятельность на территории РФ и Белоруссии. Также бренд направил 1 миллион долларов США Детскому фонду ООН ЮНИСЕФ, чтобы помочь пострадавшим от российской агрессии.

Ювелирный бренд также осудил войну против Украины.

Так, на 9 марта работать в России или сотрудничать со страной и ее гражданами, поставлять туда свою продукцию и сервисы отказались более 140 компаний.

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